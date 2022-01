Filmele "Power of the Dog" și "West Side Story" sunt marile câștigătoare ale Globurilor de Aur. Primele premii importante ale anului au fost acordate anul acesta în cadrul unei ceremonii restrânse, fără transmisie live şi fără covor roşu. Câștigătorii au fost anunţați online."The Power of the Dog" - "În ghearele câinilor", westernul regizat de neo-zeelandeza Jane Campion a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic.Este abia al doilea lungmetraj regizat de o femeie care obţine trofeul.Remake-ul lui Steven Spielberg "West Side Story" - Poveste din cartierul de vest - a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună comedie sau muzical.Globul de aur pentru cel mai bun actor într-un film dramatic i-a revenit lui Will Smith, pentru King Richard."Encanto" de la Studiourile Disney, despre o familie care trăieşte într-o casă magică, a luat Globul de Aur pentru cel mai bun film animat.LISTA completă a premiilor atribuite la cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles.Cel mai bun film - dramă: " The Power of the Dog Cel mai bun film - comedie/musical: " West Side Story Cel mai bun regizor: Jane Campion ("The Power of the Dog"Cel mai bun actor într-un film-dramă: Will Smith ("King Richard")Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Andrew Garfield ("Tick, Tick... Boom!")Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Nicole Kidman ("Being the Ricardos")Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rachel Zegler ("West Side Story")Cel mai bun actor în rol secundar: Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog")Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story")Cel mai bun scenariu: Kenneth Branagh ("Belfast")Cea mai bună coloană sonoră: Hans Zimmer ("Dune")Cel mai bun cântec original: "No Time to Die", interpretat de Billie Eilish în filmul " No Time to Die Cel mai bun film străin: "Drive My Car" (Japonia)Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"TELEVIZIUNE:Cel mai bun serial-dramă: " Succession Cel mai bun serial - comedie/musical: "Hacks"Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Jeremy Strong (" Succession ")Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Michaela Jae Rodriguez ("Pose")Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Underground Railroad")Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Michael Keaton ("Dopesick")Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Kate Winslet ("Mare of Easttown")Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: O Yeong-su ("Squid Game")Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Sarah Snook ("Succession").