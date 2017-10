Liiceanu și-a dat demisia din Uniunea Scriitorilor

În contextul discuțiilor despre necesitatea introducerii timbrului cultural, scriitorul Gabriel Liiceanu și-a anunțat demisia din Uniunea Scriitorilor din România. Liiceanu a reproșat Uniunii Scriitorilor că are peste 2.500 de membri, citând din produsele literare ale unor tineri scriitori membri USR ale căror „opere de artă“ conțineau exprimări pe care hârtia nu le suportă. Scriitorul s-a întrebat retoric de ce trebuie să joace rolul de colector, practicând servicii pentru care nu este plătit? „Mi-e imposibil să nu-mi pun întrebarea pentru cine fac eu serviciul de colector de timbru literar? Peste 2.500 de membri ai Uniunii scriitori în România? 2.500 de membri scriitori? O țară cu un asemenea nivel cultural, păi, cred că este pe locul întâi în lume, dacă repartizez la numărul de locuitori și cititori. Aceasta este Uniunea pe care dumneavoastră o gestionați, pentru care faceți legi de genul ăsta, pentru care ne chinuiți pur și simplu. Soluția e simplă. Tocmai pentru că am colegi atât de eminenți și tinere talente pe care le sprijin direct prin Editura Humanitas, doresc să... Nu vă interesează. E așa, un mic anunț pe care-l fac în treacăt. Nu mai doresc să fiu, de astăzi, membru al acestei Uniuni. Nu pot să fiu coleg cu oameni care murdăresc hârtia în felul ăsta. Deci eu de azi am încetat. Nu mai am nicio relație cu Uniunea dumneavoastră", a declarat scriitorul Garbriel Liiceanu, adresându-se prim-vicepreședintelui Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian. mai mult, Liiceanu a aafirmat că proiectul actual privind timbrul cultural „este o aberație“.