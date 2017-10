Liceul "Traian" a încheiat FILMMIC cu un MARE… optimism

Singurul festival de film românesc dedicat liceenilor - FILMMIC, și-a făcut public palmaresul celei de-a VIII-a ediții, organizată cu înverșunare, an de an, de un inimos grup de profesori și elevi de la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța și care anul acesta a avut ca temă - deloc întâmplător - „Optimism” (apropo la numărul ediției!).De altfel, prof. Alina Dermengiu, inițiatoarea și „motorul” evenimentului, ne mărturisea că la finalul fiecărei ediții, în ciuda oboselii marcate mai ales de stres și emoțiile organizării, pune la cale deja următoarea ediție împreună cu buna sa colaboratoare, scriitoarea Iulia Pană. „Nici anul acesta nu am făcut rabat, mai ales că am avut câțiva copii drăguți din Piatra Neamț care ne-au întrebat care este tema viitorului festival. Cert este că anul acesta tema propusă i-a implicat mult mai serios pe participanți și așa se face că am avut de ales din cele 50 de producții pe 11 cele mai bune, care au și fost vizionate la Gala de premiere ce a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța”, a mai adăugat prof. Dermengiu.„Optimism” a fost provocarea pentru sutele de elevi și liceeni care s-au străduit să o ilustreze în propria viziune… regizorală. La festivitatea de la Casa de Cultură au participat, pe lângă zeci de elevi constănțeni, liceenii finaliști din Petroșani, Piatra Neamț, Galați, Pitești, Târgu Jiu și gazdele.Premiul I și cel mai bun film al FILMMIC 2015 Constanța, a revenit Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, pentru producția „A 27-a zi fără soare”. Premiul al II-lea și cea mai bună regie (elev Bogdan Ciurezu) au fost adjudecate de Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț, pentru „Flori de gheață”. Locul al III-lea și premiul pentru cel mai bun scenariu (Cezar Borugă) au ajuns la Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța pentru filmul „Întrebare”.De bunul mers al acestei a VIII-a ediții s-au ocupat cu minuțiozitate cei doi directori, prof. Constantin Caracoti și Dorina Chivu, care, la final, au dorit să mulțumească public celor implicați. „În primul rând vreau să mulțumesc directorului Casei de Cultură, domnul Gheorghe Ungureanu, care și anul acesta ne-a găzduit cu aceeași ospitalitate. De ase-menea, colegilor mei, profesorilor Alina Dermengiu, Angelica Crețu, Oana Staicu și Cristian Dumitrof, dar și elevilor voluntari fără de care nu am putea să ne gândim cu curaj la viitoarele ediții ale festivalului. Cert este că această provocare din domeniul atât de pasionant al cinematografiei își găsește locul între preocupările actualelor generații de tineri, ceea ce ne face să credem în menirea noastră de formatori”, a mai spus prof. Caracoti.Aceleași cuvinte frumoase despre participanții la acest festival le-a exprimat de pe scenă și scriitoarea Iulia Pană, vicepreședintele juriului, nutrind speranța ca „acest festival să supraviețuiască și copiii să fie în continuare la fel de inventivi și provocatori. Avem premianți care, între timp, și-au terminat studiile de profil în Anglia, sau absolvenți care lucrează în industria cinematografică din București”, a mai adăugat ea.