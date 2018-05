41 de ani de când formează oameni și construiește caractere

Liceul Teoretic "Traian", la ceas aniversar

Liceul Teoretic „Traian“ este în sărbătoare zilele acestea. Toată săptămâna este dedicată manifestărilor prilejuite de aniversarea a 41 de ani de când liceul formează oameni și construiește caractere.Festivitatea de deschidere este găzduită astăzi, de la ora 9.30, de Muzeul Marinei Române, și este un prilej bun pentru foști și actuali profesori și elevi ai liceului să se reunească și să depene amintiri.Zilele următoare sunt încărcate de evenimente frumoase. Mâine, de la ora 10, se va desfășura activitatea „Acordarea primului ajutor în caz de asfixiere”, în parteneriat cu Școala Sanitară Postliceală și sub coordonarea profesorilor Iulia Ghigea, Diana Bîlbie și Maria Sorescu.Tot mâine, elevii claselor a XI-a și a XII-a, împreună cu prof. Daniela Boskoff, vor petrece o zi la Facultatea de Matematică, iar între orele 9 și 14, are loc campionatul de fotbal și volei, sub coordonarea profesorilor Mariana Bulac și Florica Luminița Miclea. Începând cu ora 15, se desfășoară cea de-a patra ediție a proiectului „Interculturalitate în spațiul dobrogean”, coordonat de prof. dr. Oana Staicu și prof. Tania Butcaru.Miercuri, de Ziua Europei, elevii vor sărbători în Piața Ovidiu, activitatea fiind organizată de prof. Dorina Chivu, iar la liceu, va avea loc cea de-a treia ediție a concursului de chimie organică „Margareta Avram”, coordonat de prof. Constantin Caracoti, directorul Liceului „Traian”.Joi, de la ora 10, la Casa de Cultură Constanța, elevii vor prezenta piesa „Osânda cărților”, iar la liceu va fi Ziua porților deschise, gazdă tuturor oaspeților fiind prof. Dorina Chivu, director adjunct. De asemenea, elevii vor participa la campionatele de fotbal, volei, tenis de masă.Seria de evenimente dedicate sărbătorii Liceului „Traian” se va încheia vineri, 11 mai, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cu festivitatea de premiere a Festivalului de Scurtmetraj pentru Liceeni FILMMIC, proiect aflat la a XI-a ediție, coordonat de prof. Constantin Caracoti și bibliotecarul Angelica Crețu.De asemenea, în cadrul fiecărei arii curriculare se vor desfășura diferite activități educative și științifice, cum ar fi concursuri de șah, concursul de fotografie „Experimente inedite”, Fizica - între știință și magie, Cartea - moft sau necesitate, Trivia Quiz - concurs de cultură generală, Deutch in Marchen, Treasure hunt, Connaitre la France par ses symboles, Funcțiile de nutriție - de la teorie la practică, Statutul național unitar român - 100 de ani de la Marea Unire, Orașul meu, I, Robot și expoziția de pictură „Atelier de iconografie”.