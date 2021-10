Liceul Teoretic "George Călinescu" premiat cu un trofeu Cambridge Assessment English la Reședința Ambasadorului Marii Britanii în Romȃnia

Liceului Teoretic "George Călinescu" i-a fost decernatǎ, pe 5 octombrie 2021, distincția onorificǎ "Platinum Member" de cǎtre Cambridge Assessment English, în cadrul unei recepții care a avut loc la reședința Ambasadorului Marii Britanii în România, Andrew Noble,. Aceast trofeu a fost acordat pentru numărul mare de candidați care susțin examenele Cambridge - KET, PET, FCE și CAE, în cadrul programului de parteneriat cu British Council București si Cambridge Assessment English, program numit Addvantage,. Doar cinci instituții de invǎțǎmȃnt din întreaga țarǎ au fost premiate cu trofeul “Platinum Member”, ce recunoaște meritul centrelor cu experiență în organizarea examenelor și, de asemenea, atestă performanța acestora.“Liceul Teoretic "George Călinescu" organizeazȃ examene Cambridge din anul 1999, fiind primul centru de examinare din județul Constanța și atrǎgȃnd un numǎr impresionant de candidați in fiecare an. Interesul crescut din partea candidaților, manifestat an de an, demonstreazǎ atȃt seriozitatea si dedicarea profesorilor din catedra de limba englezǎ de la Liceului Teoretic "George Călinescu", cȃt și importanța obținerii unui certificat Cambridge pentru studiile și carierele viitoare ale tinerilor”, a declarat directorul unitatii de invatamant, prof. Eduard MarinescuCambridge English Qualifications sunt o marcă a excelenței, acceptate în întreaga lume de mii de universități, angajatori și guverne.Examenele Cambridge au ca rezultat o diplomă internațională, care este recunoscută de mii de instituții și angajatori, precum și de Ministerul Educației Naționale din România. Având în vedere că recunoașterea examenelor de către Ministerul Educației Naționale este, de asemenea, structurată pe nivelurile CECRL, pregătirea pentru examene este pe deplin compatibilă cu programa școlară.Examenele Cambridge English reprezintă alegerea perfectă pentru a echivala proba de competență lingvistică de la Bacalaureat, pentru a studia la universități prestigioase din România sau din afara țării (în special cu C1 Advanced, acceptat aproape peste tot pentru admitere), sau pentru a dovedi nivelul de limba engleză angajatorilor pentru un stagiu profesional sau recrutare.