Liceul Teoretic „George Călinescu“ este Centru de evaluare cu acreditare internaţională la limbile engleză, franceză şi spaniolă

Liceul Teoretic „George Călinescu“ este Centru de evaluare cu acreditare internațională la limbile engleză, franceză și spaniolă

Ştire online publicată Miercuri, 03 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din luna mai a acestui an, Liceul Teoretic „George Călinescu” va deveni centru de examinare DELE, pentru obținerea diplomelor cu recunoaștere internațională la limba spaniolă. În urma acordului de colaborare semnat în luna martie anul trecut, între Institutul Cervantes din București și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, această instituție are dreptul să organizeze concursul DELE începând cu sesiunea mai 2010, instituția fiind deja centru de evaluare Cambridge (limba engleză) și DELF scolaire (limba franceză). În plus, liceul este în curs de acreditare ca centru de examinare TOEFL, la limba engleză. Începând de anul acesta, la bacalaureat elevii pot prezenta diplome cu recunoaștere internațională, cu care își pot echivala proba de limbă străină. Condiția este ca acestea să ateste cel puțin nivelul B1 de cunoaștere a limbii străine respective. În acest context, prezentarea la examenele de acest gen este fie un prilej de antrenament, pentru începători, fie modalitatea de a obține o diplomă necesară atât la bacalaureat, cât și mai târziu pe piața muncii, pentru avansați. Pentru examenul DELF scolaire înscrierile încep pe data de 2 martie și vor dura până pe data de 19 martie. Concursul de limba franceză, ce are ca finalitate obținerea diplomelor nivel A1, A2, B1 și B2, va avea loc pe 24 și 25 aprilie, la sediul liceului. În plus, sunt în curs înscrierile pentru examenul Cambridge, sesiunea iunie. În legătură cu modalitatea de plată, tarifele și descrierea probelor, mai multe informații găsiți pe site-ul Liceului Teoretic „George Călinescu”, www. georgecalinescu.ro sau la secretariatul instituției, telefon 0241 642397.