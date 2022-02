Liceul Teoretic ”Callatis” implementează un nou proiect Erasmus+

Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia derulează un nou proiect, ”Experiențe și perspective profesionale în domeniul IT, pe piața europeană a muncii”, pentru participarea elevilor la un stagiu de pregătire practică și pentru perfecționarea cadrelor didactice prin programul Erasmus+, mobilități în domeniul formării profesionale, număr de referință 2021-1-RO01-KA121-VET-000009630.Proiectul aprobat face parte dintr-o serie de cinci proiecte, pentru care liceul nostru va aplica și pe care le va implementa, după ce, în octombrie 2020 a aplicat și a obținut o Acreditare Erasmus+, în domeniul Educației și Formării Profesionale, valabilă în perioada 01.03.2021-31.12.2027.În perioada 9-27 mai 2022, un grup format din 20 de elevi din clasa a XI-a, profil real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică, vor efectua stagii de practică în companii IT din Granada, Spania, obținând calificarea de analist programator, certificată de un document de mobilitate Europass.În timpul stagiului de practică, elevii se vor familiariza cu activitatea dintr-o firmă IT, vor dobândi deprinderi antreprenoriale, iar, în același timp, contactul cu alte medii culturale va duce la îmbunătățirea competențelor lingvistice, interculturale, comportamentale, de creștere a gradului de responsabilitate, de lucru în echipă, respect, toleranță, deprinderea unui comportament prietenos cu mediul.Împreună cu elevii, în perioada 9-13 mai 2022, doi profesori de informatică ai liceului vor participa la cursuri de formare profesională în Granada, Spania, în vederea dezvoltării competențelor de specialitate.