Liceul TELECOM sărbătoreşte Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor

Liceul TELECOM sărbătorește Ziua Internațională a Telecomunicațiilor

Ştire online publicată Luni, 17 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

A intrat deja în tradiție ca, pe data de 17 mai, în fiecare an, să fie sărbătorită Ziua Internațională a Telecomunicațiilor la Grupul Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații. Evenimentul se circumscrie pleiadei de activități derulate în cadrul „Săptămânii porților deschise”. După cum ne-a declarat prof. ing. Gheorghe Gavrilă, directorul instituției „această sărbătoare are tradiție în școala noastră, întrucât a fost marcată prin diverse activități încă de la înființarea liceului”. În cadrul manifestării vor fi susținute două lucrări: „Sisteme și tehnologii moderne de telecomunicații”, material întocmit de Alexandru Badiu, director general Tomrad Communications, și „Importanța proiectelor europene în promovarea egalității de șansă și a diversității culturale”, material prezentat de prof. ing. Elena Sturza. Au fost invitați și au manifestat bucuria de a participa la această festivitate rectorii de la toate universitățile din Constanța, Inspectoratul Școlar Județean, directori generali de la întreprinderi și instituții cu care școala are încheiate relații de parteneriat. „Trăim într-o lume în continuă mișcare și transformare, în care telecomunicațiile joacă un rol asemănător sistemului nervos din organismul uman. Dacă societatea românească va rămâne în urmă, efectele se vor vedea în timp și vor fi cu totul defavorabile României. Iată de ce Grupul Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații promovează un învățământ în care segmentul «telecomunicații» are un rol primordial”, a mai adăugat prof. ing. Gheorghe Gavrilă.