Liceul „Ovidius“ din Constanţa, în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Turcia, Georgia, Moldova şi Ucraina

Liceul „Ovidius“ din Constanța, în parteneriat cu școli din Bulgaria, Turcia, Georgia, Moldova și Ucraina

Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța derulează, pentru al doilea an la rând, un proiect finanțat din Programul Operațional Comun - Bazinul Mării Negre, menit să îmbunătățească parteneriatele dintre unitățile de învățământ din țările vecine României.Astfel, în perioada 22 - 24 iulie 2013 s-a desfășurat la Tekirgad, Turcia, prima întâlnire de proiect în cadrul „MANAGE.EDU: Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin”, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun - Bazinul Mării Negre. La întâlnire au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Bulgaria, Turcia, Georgia, Moldova, Ucraina și România. Județul Constanța a fost reprezentat de prof. Cristina Anghel, coordonatorul proiectului și prof. Carmen Bucovală, membru în echipa de proiect, ambele de la Liceul Teoretic „Ovidius”.Scopul programului este acela de a optimiza colaborarea la nivel regional între instituții de învățământ secundar și superior care derulează proiecte similare în cadrul LLL (lifelong learning - învățare pe parcursul întregii vieți). Pe parcursul celor 18 luni de proiect se vor desfășura mai multe activități comune care să conducă la elaborarea unui Plan de Acțiune Regional ce vizează îmbunătățirea managementului proiectelor educaționale derulate de instituțiile de învățământ.