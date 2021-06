Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, declarat Blue School, într-o rețea de 38 de instituții internaționale

Pe parcursul acestui an școlar, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari a desfășurat proiectul eTwinning „Sea Us in LiterArture”, în parteneriat cu instituții școlare atât din România, cât și din Turcia.Proiectul a suscitat interesul a nouă profesori și 59 de elevi, toți având același scop: conectarea cu marea/natura. Elevii au lucrat atât în echipe naționale, cât și mixte și au reușit să facă cercetare în domeniul artistic, muzical și literar, prezentând lucrări inspirate de mare și de mediul marin. De asemenea, au creat împreună o poezie acrostih a proiectului, pentru care au realizat în echipe mixte și ilustrații digitale, folosind storyjumper și thinglink.Elevii Liceului „Lazăr Edeleanu” au participat la activități dedicate Zilei Mondiale a Apei și Zilei Mondiale a Pământului. Au abordat tema Alfabetizării Media și Dezinformării și Politica E- Safety.Finalul proiectului a constat în crearea, în colaborare, a unei cărți digitale care să cuprindă povestea proiectului lor, dar și o carte care rezumă activitățile proiectului. Datorită desfășurării acestui proiect, Liceul „Lazăr Edeleanu” a fost declarat Blue School numărându-se printre cele 38 de Școli Albastre ce fac parte din EU4ocean Coalition, formând Network of Blue Schools, proiect al Uniunii Europene.În urma workshopului organizat de EMSEA, cadrele didactice coordonatoare de proiecte au primit certificatele care atestă calitatea de Blue School și au încurajat promovarea alfabetizării oceanice și protejarea mediului marin și în următorul an școlar.Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari poate fi văzut pe harta Atlasului European al Mărilor, alături de ceilalți membri ai EU4Ocean Coalition.De asemenea proiectul, Sea Us in LiterArture, cu care s-a aplicat pentru certificatul European Blue School, are propriul website găzduit de portalul european și acolo pot fi văzute activitățile proiectului.Calitatea de Blue School este menținută și de liceenii năvodăreni care au participat la seminarii de instruire organizate de ONG Mare Nostrum, membru și acesta al EU4Ocean Coalition.