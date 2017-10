Liceul Internaţional de Informatică : "Avem legătură doar cu excelența în educație, cu performanța școlară"

Liceul Internațional de Informatică : "Avem legătură doar cu excelența în educație, cu performanța școlară"

Ca urmare a unor speculații legate de desființarea Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, am primit pe adresa redacției un comunicat prin care se precizează că „Școlile Lumina Instituții de Învățământ au legătură doar cu excelența în educație, cu performanța școlară și cu prestigiul pe care elevii noștri îl aduc an de an României, la olimpiadele și concursurile internaționale, de unde se întorc încărcați de medalii.Precizăm că în școlile noastre nu se desfășoară activități cu caracter religios. Școlile Lumina sunt școli multiculturale și multireligioase.Ne mândrim deja cu peste 1500 de absolvenți care au părăsit porțile școlilor noastre, au intrat la universități de prestigiu, iar astăzi, multi dintre ei activează în companii și institutii importante, din țară și din străinătate, dezvoltă afaceri de succes sau se dedică cercetarii.Școlile din cadrul Lumina Instituții de Învățământ sunt acreditate de către Ministerul Edducației Naționale și Cercetării Științifice și funcționează conform regulamentelor școlare și curriculumului național.Respingem toate acuzațiile aduse de ambasadorul Turciei la adresa instituțiilor noastre de învățământ și precizăm că acestea sunt nefondate și făcute cu rea credință.Ne rezervăm dreptul de a ne apăra împotriva acestor acuzații și de a acționa pe toate căile instituționale”.