Liceul "George Călinescu", într-un nou proiect internaţional

Liceul "George Călinescu", într-un nou proiect internațional

Timp de doi ani, începând cu 26 septembrie, Liceul Teoretic „George Călinescu” va fi partener în proiectul Erasmus + WIDE (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System).Partenerii internaționali din acest proiect sunt: Associazione Spazio Donna Onlus din Caserta (Italia), Liceul Industrial din Sabadell (Spania), Școala Generală „Ludwig van Beethoven” din Casaluce (Italia), Universitatea Autonomă din Barcelona (Spania) și Rețeaua de școli Dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaia (Portugalia).Proiectul își propune realizarea unui studiu privind situația actuală a violenței domestice intrafamiliale în țările partenere și inventarierea celor mai eficiente modalități pe care școlile le folosesc pentru a aborda această problemă, crearea unui model WIDE, care să vină în sprijinul profesorilor și implicit al elevilor afectați de violența intrafamilială, realizarea unui Ghid metodic și a instrumentelor de monitorizare și evaluare a acestui model, pentru ca ulterior, acesta să poată fi replicat și implementat și în alte instituții, formarea grupurilor de profesori din școlile partenere în vederea folosirii modelului WIDE (20 de profesori din fiecare școală participantă la proiect).Pe parcursul acestei formări, modelul WIDE va fi îmbunătățit și îmbogățit prin contribuția formabililor și a formatorilor, iar profesorii își vor perfecționa competențele psihologice, relaționale, de comunicare, metacomunicare etc.„Consider că un nou proiect internațional la liceul nostru va fi foarte benefic, prin prisma temei abordate, de mare actualitate. Începem anul școlar sub foarte bune auspicii”, a declarat prof. Elena Crăcea, director al Liceului „George Călinescu”.