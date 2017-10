Liceul care a sărbătorit prima emisiune radio

Ştire online publicată Marţi, 12 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dragomir M. Hurmuzescu a fost ctitor al radiofoniei românești. În 1922, sub conducerea sa, a început să funcționeze Societatea Română de Radiodifuziune, care la 1 noiembrie 1928 difuza prima emisiune cu anunțul: „Alo, alo, aici Radio București!”, urmat de discursul președintelui Societății, Dragomir Hurmuzescu.Pentru a marca acest eveniment istoric al radioului din România, elevii claselor a IX-a C, a X-a B, D i a XI-a D au organizat o activitate desfășurată în laboratorul electro din cadrul Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu“ Medgidia, sub îndrumarea profesorilor-ingineri de la catedra tehnică. Elevii au prezentat materiale legate de activitatea științifică a lui Dragomir Hurmuzescu, au realizat o prezentare despre istoria radioului și au ascultat înregistrări radiofonice cu Nicolae Iorga, Ion Minulescu, George Bacovia, Tudor Arghezi și cu Stroe și Vasilache, primii comici care au avut momente la radio.