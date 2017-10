Liceul „Călinescu” are patrulă eco

Elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța au posibilitatea, din această lună, să se implice activ în depistarea și rezolvarea problemelor de mediu prin inițierea, la nivelul instituției, a două proiecte cu anvergură internațională. Astfel, opt elevi din clasa a XI-a și 10 elevi din clasa a VI-a, sub îndrumarea profesoarei Iulia Gîrbocea, participă la un proiect pan- european axat pe educația pentru energie, numit U4 ENERGY, secțiunea Cea mai bună campanie de conștientizare în ce privește eficiența energetică. Concursul este organizat de Comisia Europeană, fiind finanțat prin programul Energie Inteligentă pentru Europa și este monitorizat de Gunther Oettinger, comisarul pentru energie.De asemenea, sub deviza „Copiii sunt soluția”, 90 de elevi ai școlii participă la cea de-a patra ediție a Concursului Național de Responsabilitate Socială Patrula Eco. Este vorba de elevi din clasele a V-a, a VI-a , a XI-a, care, sub îndrumarea profesorilor Iulia Gîrbocea, Ana Colțea, Elena Crăcea și Ofelia Ghiță iau parte la acest proiect. Acesta, dincolo de premii, oferă posibilitatea implicării școlii în rezolvarea problemelor de mediu alături de parteneri instituționali locali - Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie și Editura Decesfera. Patrula Eco este un sistem de monitorizare a pașilor pozitivi în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, dar și de colectare de date privind problemele de mediu cu care se confruntă comunitățile locale. Datele furnizate de Patrula Eco vor fi colectate, procesate și elaborate sub forma unui raport ce va fi înaintat tuturor factorilor abilitați să rezolve problemele de mediu.