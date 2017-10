Liceenii vor primi bani de manuale. "Praf în ochi. Nu putem cumpăra decât două manuale noi"

2

Da mamă, sunt rea!

...Scuzati-ma ca nu am mai aparut in ultimul timp, dar am avut atata treaba, vai de căpusorul meu! Ati vazut ca erau unii de la scoala mea jucarie, care cereau disperati calificativele, ca cica as fi depasit termenul prevazut in caledarul de acordare a lor, adica a calificativelor. Ei, ce-mi pasa mie ca l-am depasit, asa am avut eu chef, sa-i tin pe jar, ca m-au enervat! Cruella-n sus, Cruella-n jos, tot ma barfeau, asa le trebuie. Dar sa stiti, ca pana la urma tot le-am facut-o, eu si prietenii mei din Consiliul de administratie! La aia mai buni din scoala, cu premii pe la concursuri si olimpiade, le-am scazut drastic punctajul, l-am adus aproape de limita lui BINE. Asa, sa se oftice, ofticatii naibii! Prea se lauda cu rezultatele lor. Unii mai vor si gradatie! Au un tupeu de zile mari, ce mai! Iar la altii, care sunt mai asa, mai ...prietenosi cu regimul, chiar daca n-au premii sau cine stie ce rezultate, chiar le-am marit punctajul, ca asa am vrut eu... Da, m-am gandit ca poate asa o sa me distrez si eu putin, poate se cearta aia intre ei, poate am norocul sa vad o păruiala in direct! Mamă, cum ar fi! Ca la balamuc! Oops, mi-a scapat cuvantul magic, sper sa nu ma duca astia acolo, stiti, ca eu sunt putin nebunică! PS Stiu ca articolul e despre manuale, dar nu conteaza, trebuia sa ma laud si eu putin...cu ispravile mele, nu? Bine, pa, va tin la curent. Promiiit!