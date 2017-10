Liceenii se lansează în spaţiul NASA

Liceenii se lansează în spațiul NASA

Marţi, 22 Aprilie 2008

Elevii constănțeni de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” au câștigat marele premiu la un concurs organizat de NASA, la care au participat tineri din 11 țări și 10 state din SUA, și la care România a mai primit alte 13 premii și mențiuni, potrivit NewsIn. Marele premiu NASA a fost câștigat de echipa alcătuită din Alexandru Băbeanu, Adela Căpilnașiu, Claudiu Cherciu, Sevda Memet, Iren Reșit și Daiana Toporau cu proiectul de cercetare “Dacia’s”, sub coordonarea profesorului Ion Băraru de la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”. Premiul întâi a fost acordat mai multor echipe, printre care și elevilor de la Liceul „Ovidius” din Constanța, care au mai primit și alte premii doi și trei, dar și mențiuni. Juriul a fost alcătuit din mai mulți cercetători de la NASA. Elevii au avut ca temă proiectarea unei stații spațiale circumterestre cu un anumit număr de locuitori care pot conviețui în acea locație. Câștigătorii primesc ca premiu o vizită la NASA, pentru care însă trebuie să își asigure din fonduri proprii călătoria până în Statele Unite. La competiția organizată de NASA, „Space Settlement Design Contest“ au participat 156 de echipe formate din 840 de elevi și studenți sub coordonarea a 74 de profesori. La concurs s-au înscris cu proiecte elevi din Bulgaria, Canada, China, India Iran, Japonia, Pakistan, România, Singapore, Slovenia, Uruguay, dar și din statele California, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, New York, Dakota de Nord și Utah. (V.P.)