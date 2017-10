Liceenii s-au deşteptat! Aleg facultăţile după oportunităţile de salarii şi ieşirile prin străinătate

Liceenii s-au deșteptat! Aleg facultățile după oportunitățile de salarii și ieșirile prin străinătate

În timp ce Lorela Florescu, președintele Consiliului Elevilor, consideră că un astfel de târg oferă o gamă largă de decizie încă din clasele a IX-a și a X-a, prof. Carmen Bucovală, director adjunct, apreciază interesele pe care le trezește un astfel de eveniment în rândul elevilor.„Urmărim să le oferim elevilor noștri cât mai multe informații valide legate de procedura de admitere, de oportunitățile de carieră viitoare. La finalul ediției de anul trecut, am avut un feedback foarte bun, acesta fiind și motivul pentru care ne-am decis să reluăm pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. Pentru mulți elevi care au participat anul trecut, târgul a reprezentat momentul de decizie, de hotărâre în alegerea carierei”, a mai adăugat prof. Bucovală.Primul stand la care ne-am oprit a fost cel al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, unde l-am întâlnit pe studentul de anul I la Marină civilă - Navigație, Traian Rădulescu, tocmai din Cluj-Napoca. „Recunosc că am ales să vin la Academie datorită perspectivelor de viitor pe care mi le oferă. Și aici intră inclusiv satisfacția financiară, dar și faptul că, navigând pe mări și oceane, avem șansa de a vizita multe țări, să interacționăm cu diferite naționalități. Am fost pasionat de mic de acest domeniu, iar în clasa a XII-a mi-am dat seama că celelalte facultăți nu-mi ofereau un loc de muncă destul de solid și foarte bine plătit. Și am realizat că, în acest domeniu, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât ești mai căutat, pentru experiența ta și calitățile dezvoltate în timp, exact ca și un doctor”, a mai adăugat același boboc de anul I.Stelian Dimcică este student anul I, la Facultatea de Științe Economice a Universității „Andrei Șaguna”, și ne-a declarat că el a încercat să-i convingă pe liceeni că această universitate, spre deosebire de altele din Constanța, oferă șansa unei experiențe practice în anii de studenție, așa încât, la final, absolventul care do-rește să se angajeze nu este chiar pe dinafară.La standul Academiei de Studii Economice București am întâlnit-o pe conf. univ. Viorela Dima, de la Facultatea de Relații Internaționale, care ne-a povestit de ce ar trebui liceenii din „Ovidius” să aleagă această instituție: „În primul rând, pentru că au șansa de a studia în Capitală, apoi, pentru că este prima universitate a țării din punct de vedere cronologic, dar și al statisticilor, este prima universitate pe studii economice din România și oferă foarte multe oportunități și de învățământ, dar și de carieră profesională. Conform unui studiu, în anul 2016, din promoția 2015, peste 54% din absolvenții noștri s-au angajat în mai puțin de trei luni, apoi 15% între trei și șase luni, 9% peste șase luni și doar 14% nu au loc de muncă. E adevărat că unii dintre liceeni întreabă despre șansele de angajare, alții despre continuarea licenței, masterat în țară și în afara țării, alții se interesează de șansele de a interacționa cu mediul cultural, pentru că avem peste 180 de acorduri internaționale și îi trimitem în șase spații de limbi străine la studii”.Peste 600 de elevi au fost interesați de ofertele celor care au răspuns invitației conducerii Liceului Teoretic „Ovidius”.