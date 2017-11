Liceenii din Medgidia au legat prietenii pe viaţă cu colegi din şapte state europene

Liceenii din Medgidia au legat prietenii pe viață cu colegi din șapte state europene

Zilele trecute s-a încheiat, la Medgidia, Conferința Tinerilor Europeni Yes Event. Evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, în cadrul unui proiect internațional, cu sprijinul Primăriei municipiului Medgidia.Elevii și profesorii din Estonia, Finlanda, Germania, Olanda, Polonia, România, Slovacia și Suedia și-au luat rămas bun de la gazdele din Medgidia, cu părere de rău că se despart de prietenii lor europeni, dar cu promisiunea de a păstra această prietenie și a de a se revedea la următoarele ediții ale conferinței.Timp de o săptămână, participanții au realizat prezentări pe tema „Cultura tinerilor europeni”, au participat la activități în grupuri internaționale cu temele „Imaginea adolescentului contemporan”, „Stereotipuri culturale”, au realizat o emisiune TV în mai multe părți, dar au și vizitat obiective turistice și culturale din Constanța și București.„Activitățile în grupuri internaționale au fost deosebit de atractive pentru tinerii participanți. De exemplu, fiecare echipă și-a imaginat un edificiu pe care l-a prezentat în fața publicului. Cu cele opt edificii imaginare s-a creat la final harta orașului imaginar al tinerilor de astăzi. O altă temă interesantă a fost cea în care tinerii își imaginau că sunt o echipă de producție a unei emisiuni TV cu tema «Keeping up with the youngsters». Fiecare echipă internațională a ales doi moderatori și șase invitați, a realizat decorul emisiunii, sloganul, fundalul sonor și a realizat, în fața celorlalți participanți ai conferinței, emisiunea pe tema dată.Foarte apreciat a fost și bufetul internațional care le-a permis participanților să cunoască obiceiurile culinare ale țărilor partenere”, explică directorul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, prof. Marius Furtună.Momentele artistice realizate de țările participante au prezentat obiceiurile, tradițiile, dar și preferințele tinerilor. Prezentarea interactivă a acestor momente s-a realizat cu ropote de aplauze și multă voie bună.La finalul activităților s-a aplicat un chestionar celor 80 de invitați din cele opt țări participante în care aceștia și-au exprimat părerile despre activitățile desfășurate, atmosfera întâlnirilor, colaborarea internațională și organizarea Conferinței Yes Event.„Festivitatea de premiere a fost momentul care a încununat munca de echipă realizată timp de o săptămână în Conferința Tinerilor Europeni Yes Event. Astfel, fiecare participant a plecat acasă cu multe cunoștințe acumulate și mult mai bogat spiritual”, mai spune directorul liceului.