Liceenii de la "Ovidius" au spart tiparele. Cu sufletul, nu doar cu mintea

Dincolo de performanța lor școlară, recunoscută în plan județean, elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ovidius” au mai primit o confirmare zilele acestea, la Gala Voluntarilor din județul Constanța, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, eveniment coordonat de Asociația Împreună pentru Viitor.Liceul „Ovidius” a participat la secțiunea „Instituții de învățământ”, obținând, pentru al doilea an consecutiv, premiul pentru cea mai implicată instituție în acțiuni de voluntariat în anul 2016.Ei au avut drept contracandidați Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul teoretic „Calatis” Mangalia, Colegiul Tehnic „Pontica”, Școala „Sfântul Andrei” Mangalia, Școala gimnaziala nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Economic Mangalia și Școala de maiștri militari de marină „Amiral Ion Murgescu”.I-a diferențiat varietatea inițiativelorDupă cum declara prof. Carmen Bucovală, director adjunct, în intervalul 1 noiembrie 2015 - 1 noiembrie 2016, elevii și profesorii acestei unități de învățământ au desfășurat numeroase proiecte, pe diferite teme, de la protecția mediului la antreprenoriat și de la programe sociale-caritabile la promovarea culturii științifice. Dintre acestea au făcut parte: Târgul de universități „Drumul în carieră începe acum” (aflat la a doua ediție); Festivalul „Sf. Andrei - 1 Decembrie” (de asemenea, la a doua ediție, festival care a inclus activități de promovare a tradițiilor culturale, dar și de susținere a unei școli din mediul rural); „Îmbracă inocența” - eveniment caritabil dedicat elevilor și preșcolarilor de la Școala Gimnazială Galița (donații în îmbrăcăminte și dulciuri).Pe lângă proiectele inițiate de liceu, elevii ovidiști au mai participat la numeroase programe ale unor asociații locale sau naționale.Activitățile inițiate la Liceul Teoretic „Ovidius” au fost derulate cu sprijinul Consiliului Școlar al Elevilor, coordonat de prof. Carmen Bucovală, și al elevelor Ștefania Zănoagă (an școlar 2015-2016) și Lorela Florescu (an școlar 2016-2017). „Ne bucurăm că de fiecare dată scopul pe care și l-au propus acțiunile noastre a fost atins, iar elevii s-au implicat cu seriozitate, consiliul nostru școlar dovedindu-se unul puternic și apt să mobilizeze numeroși colegi. Probabil că varietatea inițiativelor și a proiectelor în care am acționat a atras atenția la ediția din acest an”, a adăugat prof. Bucovală.Întrebată ce crede că i-a diferențiat de ceilalți candidați la acest titlu, Ștefania, elevă în clasa a XII-a, fost președinte al consiliului școlar, mărturisea că e posibil ca numărul de acțiuni, dar și implicarea a numeroși elevi, într-o echipă unită. Cât despre cel mai de suflet proiect, ea consideră că este cel care i-a avut ca beneficiari pe elevii de la Galița. „Pe lângă bucuria pe care le-am oferit-o anul trecut de Crăciun copiilor de la școala din Galița, am reușit să ne mobilizăm și în vară am repetat acțiunea”, afirma aceeași elevă.