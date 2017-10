Liceenii de la „Călinescu” luptă împotriva nesimţirii

Liceenii de la „Călinescu” luptă împotriva nesimțirii

La finalul acestei săptămâni, la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța se încheie acțiunile dedicate proiectului Patrula Eco, în care sunt înscriși 90 de elevi din clasele V-VIII. Numele sub care aceștia au activat a fost „Copiii Schimbă Lumea”.Implicați încă de la început, respectiv din luna decembrie 2011, copiii au desfășurat acțiuni de reciclare a deșeurilor și de conștientizare a necesității protejării mediului. În plus, ei au fost antrenați în a analiza aspectele negative și pozitive din jurul nostru, dându-și seama că natura nu este inepuizabilă, că nu putem dispune la infinit de darurile ei și că tot ce se distruge în natură de către om are mai devreme sau mai târziu consecințe grave.Observațiile elevilor au fost inventariate într-o agendă pe care fiecare a completat-o, pas cu pas. Astfel, elevii au avut ocazia să observe, de exemplu, că anumite persoane needucate și iresponsabile aruncă gunoi pe stradă, că sunt prea puține coșuri de gunoi pe străzi, sau se fură, parcurile din împrejurimile Constanței sunt pline de gunoaie, cum ar fi sticle, pungi, pahare de plastic și alte deșeuri nedegradabile, că nu se dau amenzi pentru cei care nu respectă curățenia orașului ori că unii lucrători de la salubrizare nu-și fac datoria. Multe deșeuri din magazine (ambalaje), sunt aruncate pe străzi și nu se sesizează nimeni, se fumează în fața unor instituții în care fumatul este interzis și mucurile de țigări sunt aruncate în fața ușilor, după o petrecere la iarbă verde mulți cetățeni nu adună deșeurile pentru a le arunca la coș, iar în nenumărate locuri din Constanța mai mult sau mai puțin vizibile, domnesc mormane de gunoaie, care deranjează enorm pe un om de bun simț, indiferent dacă este localnic sau străin.Acest proiect a avut consecințe la nivelul atitudinii copiilor, indiferența, nepăsarea, reaua voință, egoismul, fiind înlocuite de inițiativă, hotărâre, curaj, colaborare, munca în echipă, iar la nivelul unității școlare, faptul că se selectează și se reciclează deșeuri, că terenul din jurul școlii a devenit câmp de lucru pentru iubitorii de natură și de frumos, iar curățenia, ordinea și bunul gust sunt primele impresii pe care și le face o persoană care vizitează școala.Proiectul Patrula Eco se va derula și în anul școlar 2012/2013. Profesorii coordonatori Iulia Gîrbocea, Elena Crăcea, Ana Colțea și Ofelia Ghiță apreciază că anul școlar viitor se vor implica și mai mulți elevi ai Liceului „G. Călinescu”.