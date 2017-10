Liceenii de la "Călinescu", învăţaţi cum să reacţioneze dacă asistă la scene de violenţă în familie

Liceenii de la "Călinescu", învățați cum să reacționeze dacă asistă la scene de violență în familie

Liceul „George Călinescu” din Constanța a fost, zilele trecute, gazda celei de-a doua întâlniri de lucru în cadrul proiectului european WIDE - Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System.Liceul constănțean este partener în proiect cu Associazione Spazio Donna Onlus din Caserta, din Italia, Liceul Industrial din Sabadell, din Spania, Școala Generală Ludwig van Beethoven din Casaluce, Italia, Universitatea Autonomă din Barcelona și Rețeaua de școli Dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaia, Portugalia.În cadrul întâlnirii, partenerii au prezentat materialele create în vederea realizării modelului de intervenție WIDE, care poate fi aplicat în cazul copiilor care au asistat sau asistă la scene de violență intrafamilială. Aceste experiențe traumatice pot avea consecințe nefaste asupra dezvoltării emoționale a copiilor, le pot afecta capacitatea de învățare și, în cazuri severe, pot duce chiar la abandon școlar.Materialele și activitățile de învățare au fost pilotate cu ajutorul unui număr de 22 de profesori de la Liceul Teoretic „George Călinescu”. Documentele și activitățile prezentate și pilotate vor sta la baza cursului de formare care va avea loc în luna septembrie în instituțiile partenere. Cursul de formare va contribui la perfecționarea competențelor psihologice, relaționale, de comunicare și metacomunicare ale participanților (câte 20 de profesori din fiecare școală implicată în proiect). Modelul de intervenție WIDE va fi apoi aplicat în școlile partenere în anul școlar 2017 - 2018. Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2017 la Vila Nova de Gaia, Portugalia.„Consider că dezvoltarea unui astfel de proiect în care suntem parteneri alături de instituții din Europa este un privilegiu. Apreciez ca foarte benefic schimbul de opinii și bune practici ce a avut loc în cadrul activităților din zilele trecute, între profesori din Europa și profesorii de la liceul nostru, pe o problematică foarte delicată și care cere soluții - violența”, a declarat prof. Elena Crăcea, directorul LTGC Constanța.