Liceenii constănţeni aşteptaţi la Târgul Internaţional de Universităţi

Liceenii constănțeni așteptați la Târgul Internațional de Universități

Cu acest prilej, elevii și părinții interesați pot cere informații chiar de la ambasadorii universităților din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Japonia, Elveția, Olanda, Germania, Turcia sau de la partenerii din China și chiar de la cei din România: Glion Institute of Higher Education (UK, Switzerland), Les Roches Global Hospitality Education (Switzerland, Spain, China, USA), International College of Liberal Arts (iCLA) Yamanashi Gakuin University Japan, London South Bank University UK, New College of the Humanities UK, Radboud University Netherlands, Richmond, The American International University in London UK, SAE Creative Media Institute UK, Sheffield Hallam University UK, Southampton Solent University UK, University College Birmingham UK, Zuyd University of Applied Sciences Netherlands, Universitatea „Ovidius” din Constanția România, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” România, Universitatea Politehnică București România, Școala Militară de Maiștrii Militari România, Colegiul Nautic Român România, Universitatea Româno-Americană România, Universitatea Maritimă Constanța România, British Council România, Cambridge School Con-stanța România, UK Study România, SRT Bulgaria.Acest eveniment se adresează elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, care doresc să exploreze posibilitatea de a studia în România, dar mai ales în străinătate.Participarea este gratuită.