Liceeni pregătiţi pentru viaţă: "Sunt important! Ascultă-mă"

Liceeni pregătiți pentru viață: "Sunt important! Ascultă-mă"

„Sunt important! Ascultă-mă" este titlul unui proiect inițiat de Julide Petrescu, formator cu o experiență îndelungată în trainingul adulților, și prof. Mihaela Postelnicu, pedagog și formator a zeci de generații de copii și tineri în domeniul cultural, artistic și de media, cărora li s-au alăturat tânăra actriță Simona Vereha și psihologul Doina Popescu.Grupul-pilot al proiectului, alcătuit din adolescenți cu vârste între 15 și 18 ani, de la șapte licee constănțene „Ovidius", „Mircea", „Traian", „Eminescu", „Călinescu", Pedagogic și „Carol" - a parcurs deja o serie de activități extrem de interesante.De altfel, după cum am aflat, calendarul activităților este alcătuit din ateliere centrate pe dezvoltarea unor abilități de viață pe care școala românească actuală nu le are în vedere, precum: autocunoașterea, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interpersonală, creativitatea și, în primul rând, încrederea de sine.„Proiectul s-a născut din dorința de a oferi adolescenților modalități de dezvoltare personală variate și autentice, care să se situeze dincolo de tiparele vehiculate de societatea românească actuală. Echipa de proiect dorește să ofere o ambianță propice interacțiunii cu oameni ce au o experiență de viață, sunt modele autentice de reușită, remarcabile prin forța dăruirii în meseria pe care o exercită, oameni pe care adolescenții nu au ocazia să-i întâlnească prea des", declara Julide Petrescu.De la prof. Postelnicu am reținut ceea ce reprezintă unicitatea acestui proiect de dezvoltare personală, și anume flexibilitatea programului - negociată și asumată, dar și varietatea activităților: tehnici specifice artei dramatice, jocuri de dezvoltare a încrederii și a atenției, realizarea unor afișe și materiale promoționale, întâlniri cu specialiști din diverse domenii, excursii de studii, vizionări de spectacole și filme.