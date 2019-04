Liceeni de la „Axiopolis“, vizită de studiu în Portugalia

Proiectul Erasmus+ a oferit oportunitatea, pentru 10 elevi din clasa a XI-a, sudori ai Liceului Tehnologic Axiopolis, Cernavodă, să își formeze și să dezvolte competențe tehnice în condiții de muncă reale în domeniul mecanic.Elevii au învățat în prima săptămână de pregătire practică, desfășurată în luna martie, la firmele partenere din Barcelos, Portugalia, modul de recondiționare a unor piese uzate precum roți dințate, pinioane, axuri și cuve de excavator, sub îndrumarea și supravegherea Adelei Bănică. Aceștia au sudat manual arc electric în CO2 și în argon, au tăiat cu autogen și cu fierăstrău mecanic. De asemenea, elevii au învățat să taie cu ghilotina acționată hidraulic table-pachet cu grosimi de aprox. 5mm.În afara operațiilor de sudare, executări de operații de găurire, de nituire și vopsire a unor utilaje, elevii au reușit să viziteze orașul, lăsându-se impresionați de Castelo de Guimaraes, Santuário do Bom Jesus do Monte, Porto în orașul Barcelos.În urma proiectului Erasmus+, elevii Liceului Tehnologic Axiopolis au obținut valoroase competențe precum cea de comunicare, de management al relațiilor interpersonale, de gândire critică și rezolvare de probleme, pentru a fi pregătiți multilateral pentru viață.Madlena CĂLUGĂREANU