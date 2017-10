Liceene pe "tărâmul făgăduinţei"!

Liceene pe "tărâmul făgăduinței"!

Două eleve din județul Constanța vor studia, timp de un an de zile, în Statele Unite ale Americii. Raluca Dobre și Teodora Diamandescu au fost selectate printre cei 25 de bursieri români care au șansa de a vedea cum funcționează sistemul american de învățământ, dar și cum e viața pe „tărâmul făgăduinței”. Cele două tinere constănțence au câștigat câte o bursă FLEX și vor locui un an de zile în State, chiar într-o familie tradițională americană.Raluca Dobre este elevă în clasa a X-a la Liceul „Callatis” Mangalia, iar Teodora Diamandescu este elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius”. Fetele au experiențe numeroase la olimpiade și au câștigat multe competiții atât de-a lungul anilor de gimnaziu, cât și în liceu, însă acum au dat lovitura și și-au văzut visul cu ochii: un an în Statele Unite ale Americii. Selecția a fost deosebit de dură, cu peste 1.000 de concurenți direcți. Însă fetele de la malul mării au trecut ușor prin toate probele și, în luna aprilie a acestui an, au aflat că au fost selectate.Raluca a plecat deja în America, iar Teodora va pleca peste o săptămână. Deși pare dificil, un an de zile în care stau printre necunoscuți, fără să își vadă familia și prietenii din țară, fetele nu au ezitat nicio clipă să se înscrie pentru această experiență unică. Sunt dornice să cucerească America și să-i uimească pe profesorii americani cu cunoștințele lor.Drumul a fost dificil, dar au avut sprijin din toate părțile. După aplicațiile din octombrie 2016, peste 1.000 la număr, semifinalele din decembrie 2016, cu peste 160 de concurenți rămași în cursă, în aprilie 2017 au fost anunțați cei 25 de bursieri români: printre ei, Raluca și Teodora. „Mulțumită doamnei Eliza Chirilă, mentorul de suflet de la American Councils în România, copiii, elevi români în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a care nu au mai locuit în SUA, conform condițiilor de participare, au beneficiat de îndrumare cu pași mici și siguri pentru anul școlar american”, este recunoscătoare Raluca.La rândul ei, Teodora, olimpică națională la limba franceză, este mândră că se află printre cei 25 de bursieri români. „Pe 23 august urmează să plec spre Statele Unite ale Americii, unde voi fi așteptată de familia gazdă. Sper ca această oportunitate să mă ajute să devin mai independentă, să îmi fac prieteni noi, să învăț mai multe despre cultura Statelor Unite ale Americii și să îi pot învăța frumoasele tradiții românești”, ne-a spus încrezătoare eleva de la Liceul „Ovidius”.Future Leaders Exchange - FLEX este un program sponsorizat de guvernul american pentru elevii de liceu din țări europene. Programul oferă burse de un an, timp în care elevii studiază la un liceu din State și locuiesc la o familie din zonă.Programul FLEX este recunoscut de Ministerul Educației. Anul de liceu urmat în SUA va fi recunoscut la întoarcerea în România. Conform reglementărilor în vigoare, echivalarea se face în bloc și nu materie per materie. Elevul trebuie să obțină notă de trecere în SUA pentru a fi considerat că a absolvit anul de liceu și în România. Elevii nu vor repeta anul de liceu după întoarcerea în țară.Bursa FLEX acoperă costul călătoriei dus-întors în Statele Unite ale Americii, inclusiv călătoria de acasă la aeroport, o alocație lunară de 125 dolari, pentru a-i ajuta pe studenți să participe la activități sociale și să își achiziționeze anumite bunuri personale. Elevul va locui, timp de un an, în cadrul unei familii gazdă din SUA, selectată și monitorizată atent, care îi va oferi cele trei mese pe zi. Acesta va urma cursurile unui liceu american și va fi implicat în activități de orientare și consiliere inclusiv pregătire ante-program și post-program, dar în activități ce se derulează în comunitățile locale din Statele Unite. De asemenea, bursa va acoperi asigurarea medicală și taxa pentru obținerea vizei SUA.