Lică Gherghilescu a demisionat de la conducerea Teatrului pentru Copii şi Tineret

Lică Gherghilescu a demisionat de la conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret

„Până pe 31 decembrie îmi văd de ce am de făcut. Nu e ușor, dar voi face tot ce ține de mine pentru ca, până la sfârșitul anului, lucrurile să se desfășoare ca și până acum. Teatrul merge în continuare, dar eu am considerat că e mai bine pentru mine să mă retrag. Am nevoie de puțină liniște și pentru mine și pentru sănătatea mea. De 17 ani și ceva m-am dedicat acestui teatru și am făcut-o cu drag, pentru constănțeni și cred că îmi va lipsi. Mi-au trecut zeci de spectacole prin mână și acum ne vedem în continuare de program și pregătim «Scufița roșie». Mai avem și alte proiecte până la sfârșitul anului”, a declarat Lică Gherghilescu, pentru „Cuget Liber”.