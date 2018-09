Lentila farului de la Tuzla, expusă la Muzeul Marinei

Dacă nu ați intrat până acum în Muzeul Marinei Române, ar trebui s-o faceți, pentru că aveți multe de văzut. Spre exemplu, lentila farului de la Tuzla este unul dintre obiectele cu impact puternic la publicul vizitator și un adevărat punct de atracție atât pentru adulți, cât și pentru copii.Potrivit directorului instituției de cultură, comandorul Marius Laurențiu Rohart, farul de aterizare Tuzla este cel mai vechi far de pe litoral, aflându-se în funcțiune și în ziua de astăzi. Mai mult decât atât, la începutul secolului XX era al patrulea far al României aflat în folosință.Farul de la Tuzla a fost construit în 1900 de firma franceză BBT (Barbier-Berand-Turenne). La proiectarea farului au lucrat și inginerii Anghel Saligny și Gheorghe Pănculescu.„Acesta are forma unui turn metalic cu zăbrele, cu înălțimea de 44 metri, în interiorul căruia se află un turn central piturat în dungi orizontale negre și albe. Lentila farului (aflată în patrimoniul Muzeului Național al Marinei Române) se prezintă sub forma unei cupole ovale din prisme de cristal cu înălțimea de 281 cm, diametrul mare de 318 cm și cca 800 kg greutate. Sursa luminoasă a farului se află în interiorul lentilei, constând dintr-o lampă de petrol cu șase fitile concentrice. Lampa a constituit sursa de lumină a lentilei, în prima parte a funcționării ei, până în anul 1958. Fascicolul de lumină emis de lampă se distingea de la o distanță de 9,5 Mm (17,5 km). Farul dispunea de un nautofon cu compresor, acționat de un motor de 11 CP, construit de uzinele Wolf din București. Nautofonul transmitea semnale sonore pe timp de ceață pentru atenționarea navigatorilor”, a explicat directorul.El a adăugat că în anul 1958, lampa cu petrol care producea lumina farului a fost înlocuită cu o instalație electrică cu bec de 1000 W, în 1972 fiind înlocuită cu aparatură optică cu cap de far de producție sovietică. Din anul 1958, instalarea becului electric de 1000 W, în locul lampei, a permis creșterea vizibilității semnalului luminos al lentilei de pe mare de la o distanță de 20 Mm (37 km).Având în vedere pericolul pe care îl reprezintă stâncile din zonă, lumina farului se observă pe mare într-un sector dirijat, iar farul este dotat cu nautofon. În plus, pe farul de aterizare Tuzla se află instalat un far auxiliar, care are o lumină roșie fixă, vizibilitate 6 Mm și un semnal de ceață care emite litera U în codul Morse. Lumina roșie fixă indică navigatorilor că se află într-o zonă cu ape periculoase, puțin adânci.