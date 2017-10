Legenda lui Moş Crăciun

2

LIBERTATE ACUM!

LIBERTATE ACUM de la MRANAR SPRINJINA PRIMARUL MATEI acum 5 minute bai oameni buni !omulasta e un talhar?a dat in cap ? a omorat? pai daca nu lasati- ldom'le liber !ca facut atata bine ./.chiar asa in tara asta hotii care au furat fabrici intregi sint liberi , care au subminat economia nationala sint liberi , parlamentari penali sint liberi , si UN PRIMAR CARE A FACUT CEVA BUN IN ROMANIA ESTE inchis FARA SA FIE JUDECAT>?imi este rusine de aceasta tara!