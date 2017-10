Legea 329/2009 luată la puricat

Marţi, 24 Noiembrie 2009

FSLI solicită dispunerea altor măsuri Am primit pe adresa redacției un comunicat din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care, analizând conținutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt și ilegale. În primul rând, încalcă prevederile articolului 78 din Constituția României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condițiile în care Legea nr. 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. „Menționăm că aceeași poziție o are și Consiliul Superior al Magistraturii care, prin punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 34769/1154/2009, consideră că, «pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporțional cu perioada din această lună în care legea se aplică și nu raportat la întreaga lună». În consecință, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună”. De asemenea, se consideră că nu respectă ansamblul dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 329/2009, deoarece MECI se substituie conducătorului instituției publice, adică directorului și inspectorului școlar general. Totodată, se consideră că nu s-a obținut acordul salariaților și nici nu au fost consultate organizațiile sindicale, plus că încalcă dispozițiile art. 10 alin. 4 din Legea nr. 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de patru zile libere, neplătite, într-o lună. Este de neacceptat și faptul că aplicarea Legii nr. 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educației, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învățământ, la același capitol de cheltuieli, prin: reduceri efective de posturi și personal; neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar; anularea premiului de 2% și neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie și decembrie 2009; rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României, neplata orelor de educație fizică în învățământul primar efectuate de învățătorul/institutorul clasei; nerespectarea art. 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; nerespectarea art. 50 alin 1 și 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ; nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate, etc. „Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită MECI să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art. 10 din Legea 329 și somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităților de învățământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri”. Scrisoarea Federației Naționale a Părinților către Ministerul Educației Tot ca urmare a ultimei decizii a MECI cu privire la aplicarea celor șase zile de concediu fără plată în sistemul educațional am primit următoarea scrisoare: „Stimată Doamnă Secretar de Stat, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar își exprimă îngrijorarea pentru faptul că modul de aplicare a Legii 329/2009 poate afecta procesul educațional al copiilor. În această ultimă perioadă au fost unități de învățământ închise, sau care vor putea fi închise pentru o săptămână datorită răspândirii virusului gripei porcine, virusul A/H1N1. În condițiile în care cadrele didactice își vor lua concediu fără plată, în vederea aplicării Legii 329/2009, în timpul anului școlar, copiii vor fi nevoiți să recupereze chiar și trei săptămâni de școală. Acest lucru este inacceptabil și foarte greu de rezolvat în condițiile în care programa a rămas aceeași și, în consecință, vă solicităm ca perioada de concedii fără plată pentru cadrele didactice să se desfășoare în vacanța de iarnă a elevilor. Considerăm că astfel, procesul instructiv educativ va avea mai puțin de suferit și că atât copiii, cât și cadrele didactice vor reuși să treacă peste această perioadă cu un efort mai mic, respectând totuși cerințele legale. Ne exprimăm regretul că educatorii sunt nevoiți să suporte consecințele acestei perioade de criză economică gravă și facem apel la înțelegerea domniilor lor, rugându-i ca deciziile pe care le iau împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării să afecteze cât mai puțin elevii. Cu deosebit respect, Mihaela Gună, președinte FNAP-IP“