Lecturi de week-end

La Editura Dobrogea a văzut lumina tiparului, în condiții grafice deosebite, cel de-al cincilea volum semnat de prof. Lili Scondăcescu - „Diario (rime)”.Absolventă a facultății de Filologie a Universității București, prof. Lili Scondăcescu scria în urmă cu șapte ani prima carte de poezii „Iubirea de tot și de toate…”. Prolifică autoare, anul trecut a publicat la aceeași editură două volume, respectiv „Cogito (rime)” și „Poezii pentru bunici să-i învețe pe cei mici”. Nu e greu de ghicit faptul că profesoara de gradul I iubește foarte mult nu numai poezia, dar și copiii. De altfel, pe coperta patru a volumului „Cogito” mărturisea: „Scriam în urmă cu șase ani, cu timiditate, prima carte. Acum, tot cu timiditate, îmi dezvălui sufletul copleșit de dureri, de speranțe, de vise… Senectutea! Experiență, înțelegere, blândețe, grabă… Graba de a finaliza ce mi-am propus. Mâine… poate fi prea târziu, poate să nu mai fie un mâine! Deci azi «COGITO» și o cărticică pentru copiii atât de dragi mie. Voi mai avea timp și pentru alte cărți? Le am în suflet, le am în minte, le am pe foi… Voi mai avea timp? Doresc!”.Și iată că visul i s-a împlinit. Iar acum, pe coperta patru a volumului „Diario” scrie: „…Mi-aș dori să nu fie ultima carte… Mai am atâtea de spus… Voi mai avea timp?! Doresc!”.Și noi vă dorim, doamna profesoară, și vă așteptăm cât de curând cu alte noi rime!