Lectura şcolară, între ocară şi plăcere

Lectura școlară, între ocară și plăcere

Zilele acestea, la Constanța, au ajuns 51 dintre cei mai iubitori elevi de lectură din România și Republica Moldova. Ei se întrec în cadrul Olimpiadei Internaționale de Lectură, un eveniment care dincolo de titlul său ascunde o mare durere. Cu toate că olimpiada propriu-zisă a fost gândită de Ministerul Educației pe canoane europene, gen testele PISA sau PER, su-biectul în sine rămâne, cel puțin la nivel românesc, într-o mare suferință.Fapt recunoscut și de invitatul de onoare, prof. univ. dr. Liviu Papadima, de la Facultatea de Litere a Universității București: „Lectura începe să fie problema numărul 1 în mediul școlar și în ce privește obiectul de studiu limba și literatura română. Toată lumea se vaită că tinerii din ziua de astăzi citesc tot mai puțin. Pe de altă parte, însă, se face foarte puțin pentru a preveni lucrul acesta. Sunt dintre cei care încă cred că cititul cărților, fie ele de ficțiune sau beletristică, este foarte important pentru formarea unui tânăr. Trebuie să avem mai multă forță de convingere, pentru că nu este un lucru ușor. Este o problemă cu care își bat capul toate țările în momentul de față, nu este o chestiune specifică României. Stilul de viață al tinerilor s-a schimbat radical, iar în privința aceasta generațiile mai vârstnice se simt ca pe altă planetă. Întrebarea este dacă lectura își poate găsi locul în această schimbare radicală de context. Iar părerea mea este că da! S-a spus acum ceva vreme că televizorul va distruge lectura, dar uite că nu a distrus-o complet. În anii ’50 se spunea că Galaxia Gutenberg va fi pe ducă. Problema este mai de grabă cum se va găsi acel compromis, acea pace între noile tehnologii și vechile deprinderi. Olimpiada aceasta este un vârf al aisbergului, pentru că ea a avut sesiuni teritoriale care s-au bucurat de interes. Credința în beneficiile lecturii există”.Unul dintre inițiatorii proiectului ce cuprinde și această olimpiadă, prof. Monica Halasi, cadru didactic din Bistrița-Năsăud, declara că la ora actuală copiii citesc cărți cu ale căror povești reușesc să empatizeze și mai puțin scriitori canonici. „Un copil de clasa a V-a va fi mult mai fascinat de lumea lui Harry Potter decât de cea a lui Nică!”.Constănțeanca Andra Răfoi a absolvit Bacalaureatul cu nota 10 la română, iar acum este studentă la Facultatea de Litere a Univer-sității București. În opinia ei, lectura reprezintă o parte mult prea mică din viața tinerilor din ziua de azi, pentru că nimeni nu își mai găsește timp și pentru că nimeni nu mai are răbdare să citească, mai ales o carte. Am întrebat-o dacă mai există vreo șansă de a ne întoarce la lectură: „Gândindu-mă la foștii mei colegi, cred că ar exista o șansă, din moment ce nu au încetat să mai răsfoiască niște chestii de consum”.