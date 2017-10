"Lectura face cooltura", proiect iniţiat de Liceul "Gh. Duca"

"Lectura face cooltura", proiect inițiat de Liceul "Gh. Duca"

Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” a găzduit, zilele trecute, cea de-a treia ediție a Proiectului județean „Lectura face cooltura”, secțiunea „English is Fantastic... Let’s learn more”.Proiectul este implementat printr-un parteneriat între Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” și Palatul Copiilor Constanța și își propune să dezvolte spiritul de echipă și competițional, dezinvoltura în exprimare, creativitatea, plăcerea de a citi, sensibilitatea față de problematica umană, valorile morale și civice, să stimuleze potențialul creator, capacitatea intelectuală, disponibilitățile afective și abilitățile practice prin asimilarea de cunoștințe umaniste și nu numai.Prof. dr. ing. Elena Gogu (director), prof. Marioara Saghin (director adjunct) și coordonatorii proiectului: prof. Mirela Halici, prof. Paul Ștefanopol și prof. Geila Iancu au îndrumat și desfășurat cu succes această secțiune, la care au participat nouă instituții școlare, respectiv 64 de elevi din ciclul gimnazial.Școlile implicate în proiect, alături de liceul-gazdă, sunt: Școala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”, Școala Gimnazială nr. 17 „Ion Minu-lescu”, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, Liceul Teoretic Murfatlar, Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, Școala Gimnazială „Ion Borcea”. Astfel, au reușit să deschidă o nouă serie de oportunități în vederea îmbunătățirii relațiilor școală-elev și elev-elev, prin promovarea și însușirea unor valori universale.Elevii au reușit să-și atingă potențialul creator, capacitatea intelectuală și abilitățile practice prin organizarea unor scenete, recitarea unor poezii și cântece vizând temele date Valentine’s Day, Thanksgiving Day și Halloween, dar și prin prezentarea costumelor tradiționale specifice acestor sărbători.Proiectul se va derula până în luna mai a acestui an, cu celelalte secțiuni: Interpretare de cântece în limba franceză, recitare poezii, monologuri, ghicitori, proverbe etc., din autori francezi cu titlul „Șezătoarea francofonă”; Concurs de teatru cu titlul „Magia teatrului”; Concurs de elaborare de colaje însoțite de mesaje cheie cu titlul „Îndrăznește să citești!”.