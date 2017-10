Lecţii de istorie în muzeu pentru elevii din Mangalia

Lecții de istorie în muzeu pentru elevii din Mangalia

De vineri, 21 septembrie, Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, cu sprijinul Primăriei Mangalia, a reînceput seria de lecții de istorie pentru elevii instituțiilor de învățământ din Mangalia. La prima lecție deschisă, intitulată „Izvoarele istorice”, au participat elevii clasei a IV-a B, de la Școala gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia, însoțiți de înv. Adriana Dobre. Cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, a decis reluarea acestei inițiative ca urmare a reducerii numărului de ore de istorie din programa școlară. „Deja am vorbit cu vechii noștri colaboratori, profesori și învățători, care au fost mulțumiți de proiectele la care am lucrat împreună, în ultimii ani. De asemenea, am vorbit și cu alți profesori, printre care și Corina Mihalache, director la Grupul Școlar «Ion Bănescu» din Mangalia. Printre proiectele discutate, ne-am propus să organizăm câteva excursii la muzeele din Constanța și la monumentele istorice din Dobrogea, printre acestea fiind cetățile Histria, Adamclisi, Capidava și Enisala. Pentru asigurarea transportului am vorbit deja cu primarul Cristian Radu, care ne-a asigurat că va pune la dispoziție un microbuz sau un autocar, în funcție de numărul de elevi care vor merge în excursii. În ce privește lecția deschisă de astăzi (n.r. - vineri) împreună cu muzeograf Liliana Bădin le-am vorbit elevilor despre izvoarele istorice scrise și nescrise, cu ajutorul cărora specialiștii în arheologie descoperă informații, le compară și scriu istoria. Important este că elevii au văzut aceste izvoare în muzeu și le-au reținut mult mai ușor decât dacă li s-ar fi povestit despre ele la școală”.