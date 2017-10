Lecţie de istorie, la muzeu, despre importanţa revenirii Dobrogei la ţară

3

Ce-ar mai fi de spus ?

Bre , Dobrogea apartinea Imperiului bizantin organizat ca despotat . Un fel de land german , dar cu tertipuri bizantine ... In fruntea acestei institutii , conform codului lui Justinian , se afla despotul , care era numit de catre imparatul de la Constantinopol . Odata cucerit Bizantul , Dobrogea a fost preluata legal de catre otomani , iar sultanul isi numea supusul care administra teritoriul , ca parte integrata a Imperiului otoman . Niciodata acest spatiu nu a apartinut juridic statului roman ( nici macar lui Mircea cel Batran ...! )pana la anul de gratie 1878 ! Oricum , turcii si tatarii erau majoritari in Dobrogea , la acel moment , iar crestinii , bulgari , greci , armeni , germani , erau mai numerosi decat romanii ... Ca o concluzie pentru berbecii care isi inchipuie o realitate distorsionata , Dobrogea a fost facuta cadou principelui Carol I de catre marile puteri - in ordinea implicarii - Rusia , Prusia si Austria . Evident , calculele politico-diplomatice si strategice au primat , in sensul ca Prusia si Austria , au vrut accesul la gurile Dunarii , iar Rusiei trebuiau sa-i fie diminuate , cumva , suprematia in zona ... Clar ?