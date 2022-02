Le-a ajuns cuțitul la os! Cadrele didactice se simt trădate: „Sindicatul este complice în teatrul jucat de guvern!”

Și, totuși, nu degeaba au circulat glume pe seama timidei greve a profesorilor, când a doua zi, pe 20 ianuarie, șoferii Societății de Transport București paralizau capitala cu o grevă spontană.



Ultimatum… sindical pentru luni, 7 februarie





Conform informării transmise de reprezentanții sindicatelor, timp de aproape două săptămâni, au așteptat draft-ul documentului promis. „Când am văzut că niciun ministru nu ne invită la negocieri, am venit noi cu o propunere de acord, pe care am înaintat-o ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, în urmă cu o săptămână”, care bineînțeles că i-a dus cu „zăhărelul”… „că se negociază cu miniștrii de resort”, se spune în document.







În realitate, la nivelul Guvernului, s-a decis că acest acord nu este unul de interes. „Spunem asta, deoarece ieri (vineri – n.r.), 4 februarie 2022, când Acordul ar fi trebuit semnat de Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, am aflat că, în realitate, Guvernul nu mai dorește parafarea unei astfel de înțelegeri. Ni s-a oferit, în schimb, posibilitatea de a încheia un acord cu ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu. (…) De aceea, solicităm ferm ca, până luni, 7 februarie 2022, președinții partidelor aflate la guvernare să declare public dacă susțin sau nu un acord privind Educația. De asemenea, considerăm că Prim-ministrul României trebuie să iasă public și să justifice ceea ce s-a întâmplat, deoarece această atitudine este o jignire adusă salariaților din învățământ!”, se mai precizează în informarea transmisă presei de sindicaliști.







„Greva generală se face înainte de EN!!! Sau de BAC!!!”





În acest context, nu e greu de imaginat reacția cadrelor didactice și nedidactice, în mediile de socializare, la vestea că premierul Nicolae Ciucă a refuzat semnarea acordului: „Sindicatul este complice în teatrul jucat de guvern!”.





Redăm în continuare, doar câteva dintre reacțiile celor nemulțumiți.





„Strategia a fost bine gândită. Au amânat negocierile până în 4 februarie. Acum, la fel ca și atunci, n-au! Abia așteaptă greva generală!!! Așa copiii stau acasă (fac dascălii grevă!), trece valul 5, nu trebuie să plătească părinții, ba fac și economie la buget cu salariile, întreținerea spațiilor, transportul elevilor etc. Problema e rezolvată!”.





„Greva generală se face înainte de EN!!! Sau de BAC!!! (Dacă se vrea să se obțină ceva…)”.





„Din păcate, ăsta e cuvântul oamenilor politici care ne conduc și simțim batjocura lor de 30 de ani. Cred că este clar că, în România, nu există un dialog social real. Este momentul să înțelegeți și voi, liderii, că doar declanșarea grevei generale este soluția, precum și un proces colectiv pentru respectarea legii salarizării”.







„Dar pentru perioada școlii online? Când profesorii și-au transformat casele în școli? S-a dat vreun leu? Dar pentru faptul că profesorii sunt expuși la covid s-a dat vreun spor? O asistentă medicală are 8.000 ron net şi o infirmieră 5.000 ron net. Un profesor e o bătaie de joc. Liderii sindicali = demisia. E unica soluţie”.





„Închise școlile, până la loc comanda...nu o să murim de foame, mâncăm ierburi, dar nici să fim bătaia de joc a nimănui!!! Nu am învățat până am crăpat, Dumnezeu ne știe pe fiecare, câte sacrificii am făcut, ca să fim atât de umiliți MEREU???”





„De ce se cere doar semnarea unui acord, când există o lege referitoare la creșterea salarială, lege care nu e respectată? De ce nu e cerută respectarea legii? Au mai fost semnate acorduri cu promisiuni și niciunul nu a fost respectat! De promisiuni avem nevoie sau de măsuri concrete?”.





„Sindicatele se fac foarte neștiutoare! N-ați fost capabili de o negociere clară și obiectivă. Cred că plătim degeaba cotizația. Duc așa o manipulare grosolană, mai să-i crezi că s -au spetit să ne apere drepturile”.







„Luați bani degeaba oamenilor. La cei aproximativ 98.000 de cotizanți, un calcul simplu cu doar 25 de lei pe lună, încasați anual cel puțin 6.000.000 de euro. Ce rost are să vă mai coborâți și la nivelul cotizantului. Un sfat pentru cei care încă vă mai dau bani degeaba: renunțați la a mai plăti minciuni... cumpărați-vă o pâine de acei bani”.





În seara de 19 ianuarie, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, transmitea, evident la tv, un mesaj empatic: „Eu sunt convins că marea majoritate a cadrelor didactice, deși știu că au dreptate din această perspectivă, a solicitărilor salariale, nu vor abandona elevii, în condițiile în care am reușit ca în semestrul II să putem să-l începem cu prezență fizică în toate școlile și grădinițele. Și mizez pe înțelegerea colegilor cadre didactice”.