Laş micuţ! De ce te ascunzi în spatele tastaturii?

Sigur, voi jurnalistii-Simona in special - ati semnala abuzul asupra unui profesor, v-ati lupta pentru drepturile mele, cu directorul/inspectorul de pe urma caruia mai aveti subiecte din cand in cand sau proprii copii in scoli cu renume. Stimaate Sorin Mihalache, eu am ramas in transee tocmai pentru ca asta mi-e vocatia,nu am frustrari pentru ca sunt apreciat de elevi si parinti, sunt un profesor cu frumoase rezultate la concursuri scolare si examene dar asta e cel mai putin important. Nu fac meditatii cu elevii mei si pot sa iti spun ca dupa aproape 20 de ani in sistem am vazut multe si stim cu totii ca atunci cand vrei sa faci rau e foarte usor. Eu prefer sa ma bucur de recunostinta elevilor care ma suna si dupa 10 ani sa imi spuna ca dincolo de activitatea la disciplina, imi multumesc pentru ca i-am ajutat sa devina Oameni. Si daca jurnalistii chiar nu au ce scrie fara a se teme si ei ca strica plile zau nu sunt cititi, va rog sa va amintiti ca presa din Romania are un mare rol in degradarea culturii si calitatii. Educatia este in mod cert o prioritate nationala si ma astept ca voi sa fiti partenerii scolii - macar pentru ca va cresteti copiii in aceasta societate. Doamna Simona Anghel a uitat ca profesorii au suflet, unul mai mare si mai dedicat generatiei de care depindem toti si nu trebuia sa-si permita sa-l calce in picioare. Oricum, ma bucur ca am avut aceasta polemica desi ea s-a nascut dintr-un articol care nu va face cinste. E bine sa stiti TOATE punctele de vedere si sa nu mai faceti speculatii..