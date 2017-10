Lanţul minciunilor despre omăt nu-şi mai caută veriga slabă

Lanțul minciunilor despre omăt nu-și mai caută veriga slabă

Dacă nu m-aș teme că rănesc rudele celor căzuți la Revoluție în ’89 aș spune că făcătura de-atunci a fost o pierdere inutilă de vieți omenești. Pentru că ne-am întors la ceea ce am urât mai tare: MINCIUNA din raportări! Ea stă la baza tuturor belelelor din zilele acestea în care tot scriem despre înzăpeziri, ghețușuri și probleme în trafic, motivele pentru care elevii din județul Constanța nu pot ajunge la cursuri. Și chiar nu pot, domnule prefect, pentru că încă mai sunt drumuri comunale înzăpezite, pe care microbuzele nu pot intra și, deci, nu pot lua copiii din zonele respective pentru a-i aduce la școală. Ne adresăm dumneavoastră pentru că duminică, zi în care ați fost anunțat că 49 de școli nu pot ține cursurile, ați replicat că nu există motive de suspendare a cursurilor. Și aceasta pentru că n-ați fost informat decât despre extraordinarele fapte de vitejie probabil imposibil de verificat. Nu degeaba, a doua zi, luni, 7 ianuarie, ați aflat de grădinițe și școli închise! Un alt beneficiar de raportări în… roz este și inspectorul școlar general Marian Sârbu, care a fost pus într-o situație delicată atunci când o mămică l-a sunat, în direct, să-i aducă la cunoștință că elevul ei a stat la cursuri îmbrăcat. Și nu pentru că ar fi fost doar câteva grade mai puțin în clasă, ci pentru că nu a funcționat căldura. Ați promis sancționări drastice… Dar pe cine, când, la rândul lor, directorii în municipiu și în județ dau dovadă de o gravă lașitate în cazul în care se abțin să se „plângă“. Au rămas oare tributari și ei raportărilor în „roz“ când totul trebuia să fie nemaipomenit de bine, cu toate că lucrurile erau vai de mama lor? Cui îi folosește această atitudine? Ce dracu’, suntem oameni mari, cu facultăți… Bineînțeles că fricii de a nu fi schimbat din funcție! Și, uite așa, la Ministerul Educației, unde se fac alte rapoarte „în falș”, consilierii Adomniței sunt obișnuiți să nu-și bată capul și dacă se întâmplă să aibă în față o situație mai critică se crizează. Interpelată pentru o astfel de atitudine… nevrotică, una dintre consilierele de la capitală și-a dorit în primul rând să afle de unde știm noi despre reacția ei, după care a amenințat că va face ea investigații la ISJ Constanța și va pune lucrurile la punct. Și dacă nu erau din interiorul, ci din exteriorul Inspectoratului? Ca s-o „dovedim” ne-ar trebui curajul celor care au dat dovadă de mult bun simț și ne-au recunoscut nouă, presei, că de fapt acolo, „sus”, la Ministerul Educației nu se bucură de apreciere REALITATEA, pentru că dă bătăi de cap.