Lansări de carte românească la Târgul „Gaudeamus“

Ştire online publicată Joi, 26 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

26 noiembrie r Ora 14: editura Universității „Al. I. Cuza”, volumul „Dramaturgi români”, de Florin Faifer. Invitat: Marian Popescu. r Ora 17: editura Polirom, volumul „Despre doliu. Un an din viața lui Leon W.”, de Mircea Mihăieș. Prezintă: Cristian Teodorescu, Ioan T. Morar, Silviu Lupescu. r Ora 17: editura Vinea, volumele „Triumful paparudei”, de Ioana Ieronim, „Tempo Rubato, the Time of Poetry”, poeme scrise în limba engleză, Colecția „Vinea Internațional”, „Roman cu sertare”, de Cornelia Maria Savu, „Senin ca-n ou”, de Rodica Braga, „Văzduhul din oglindă”, de Gheorghe Grigurcu. Participă: Ioana Ieronim, Cornelia Maria Savu, Gabriela Adameșteanu, Paul Cernat, Dan Cristea, Dan Mircea Cipariu, Mihai Zgondoiu, Nicolae Tzone. 27 noiembrie r Ora 14:30: editura Ars Docendi, volumul „Scrisori din Câmpulung. Constantin Noica - Gheorghe Staicu”, ediție de Ioan Crăciun. Invitați: George Voicu, Rodica Pandele, Sorin Lavric. r Ora 19: Fundația Academică Civică, volumul „Jurnal - ultimele caiete”, de Doina Cornea. r Ora 14: editura Tritonic, lansarea studiilor critice „Anticanonice: Cronici stresate”, de Felix Nicolau. Invitați: Antonio Pătraș, Ioan Es Pop. r Ora 16: editura Humanitas, lansarea volumului „Povești impertinente”, de Andrei Cornea. Invitați: Ioana Pârvulescu, Andrei Cornea, Gabriel Liiceanu. r Ora 18: editura Trei, volumul „Omul care aduce pipi. Poveștile erotice ale unui jurnalist român”, de Toma Roman jr. Invitați: Marius Tucă, Mircea Dinescu, Alex Ștefănescu, Magdalena Mărculescu. r Ora 18, editura Vinea, lansarea volumelor „Proba de gimnastică”, de Marin Mincu, „Patimile după Bacovia”, de Ovidiu Genaru. 28 noiembrie r Ora 12: editura Humanitas, „Amintiri și povestiri mai deocheate”, de Neagu Djuvara. Participă: Neagu Djuvara, Lidia Bodea. r Ora 13: editura Humanitas, lansarea volumului „Viața începe vineri”, de Ioana Pârvulescu. Participă: Ioana Pârvulescu, Gabriel Liiceanu. r Ora 13: editura Eikon, lansarea cărților „Omul decor” și „Don Quijote rătăcitorul” de Gelu Vlașin. Participă: Cosmin Ciotloș și Claudiu Komartin. r Ora 14: editura Humanitas, lansarea volumului „Naufragiul utopiei: Despre anul revoluției”, de Vladimir Tismăneanu. Invitați: Vladimir Tismăneanu, Sever Voinescu, Lidia Bodea. r Ora 16: lansarea cărții „Creștetul ghețarului”, de Constanța Buzea. Participă: Constanța Buzea, Ioana Pârvulescu, Lidia Bodea. r Ora 16.30: editura Humanitas, lansarea cărții „Dintre sute de clișee. Așchii dintr-o limbă tare”, de Radu Paraschivescu. Participă: Andreea Esca, Cristian Tudor Popescu, Lidia Bodea, Radu Paraschivescu. r Ora 19: editura Vinea, lansarea cărților „nEuroghirurgie” de Mihai Vakulovski, „Troleul 43 s-a spânzurat cu cordonul de la capot”, de Mugur Grosu, „Apocalipse, please”, de Gabriela Ivașcu, „Poemul invectivă / Cu amprentele degetale ale autorului” și „Jurnal de sex”, de Geo Bogza. Participă: Șerban Foarță, Nicole Tzone, Marin Mincu, Mihai Vakulovski, Mugur Grosu, Gabriela Ivașcu, Șerban Axinte, Felix Nicolau, Mihail Gălățanu, actorul Eusebiu Ștefănescu.