Lansări de carte, la Biblioteca Judeţeană. Clc. Constantin Costache prezintă cele mai recente apariţii

Ottilia Ardeleanu va prezenta colecţiile de poezii „Timpul meu se măsoară în inimi pe care le ating”, „Poezie în mintea goală”, „Când tac şi tu mă asculţi”. Clc. Constantin Costache va lansa, de asemenea, un volum de proză scurtă „Haz de necaz” şi romanul „Îmblânzitorul de stele”. Cei doi autori sunt membrii ai Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, cu numeroase apariţii editoriale. De altfel, unul dintre romanele clc. Constantin Costache, „Singur împotriva oceanului”, va fi tradusă în limba engleză şi va fi publicată în Marea Britanie („Alone against the ocean”), sub pseudominul Captain C.





Aula Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” Constanţa va găzdui, joi, 29 iulie, lansarea a cinci noi apariţii editoriale, semnate de autorii Ottilia Ardeleanu şi clc. Constantin Costache. Evenimentul va începe la ora 18.00 şi va fi prezentat de oamenii de cultură Angelo Mitchievici, Ovidiu Dunăreanu şi Corina Apostoleanu. Va recita actriţa Doina Cojan, de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”.