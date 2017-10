Lansare de carte politică

1

Remus Cernea,un geniu neinteles

Cartea lui este un fel de Mein Kamph mioritic sau "Lupta mea cu Divinitatea". AM CONVINGEREA CA POLITICA SE POATE FACE INTR-UN MOD ONEST, PUTERNIC ANCORAT IN VALORI MORALE, FARA COMPROMISURI ....." spune Cernea. Daca tacea,filozof ramanea.Sa nu faci ce face popa Cernea, sa faci ce zice Cernea ! De exemplu sa nu intrati in Parlament prin mita politica sau prin sponsorizarea PSD-ului. Alianta cu baronii pesedisti se numeste onestitate. Remus Cernea crede ca nu s-a "compromis" prin sponsorizarea PSD-ului. Remus Cernea a pactizat cu Mazare poetul betoanelor,si cel mai mare dusman al spatiilor verzi. O filozofie ieftina si demagogia in politica se numeste "politica schimbarii" Ti-ai gresit meseria filozofule.