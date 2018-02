Lansare de carte la Club "Doors". Amelia Stănescu vă oferă detalii din "culise și galanterii"

Scriitoarea Amelia Stănescu vă invită, duminică, 11 februarie, de la ora 18.00, la Club „Doors“ la o discuție liberă și neconvențională despre artiștii care au urcat, de-a lungul timpului, pe scena clubului. Poveștile de viață ale acestora și întâmplările din culise au fost toate cuprinse în volumul „Culise și galanterii - Doors Club Style”.În această carte sunt creionate portrete sau apar interviuri ale unor artiști care au concertat, în ultimii ani, la Constanța sau pe scenele celor două festivaluri de la „White Horse”, Costinești (Out Of Doors Fest sau Folk Fest Remember Costinești). Invitații serii sunt: Aida Tavitian, Daniel Iancu și Walter Ghicolescu. Evenimentul este moderat de Sorin Lucian Ionescu, iar lansarea de carte este urmată de concertul Walter Ghicolescu.Despre carte, autoarea spune că este ferm convinsă de faptul că în viață nimic nu este întâmplător. După aproximativ 16 ani de catedră la universitate și vreo 25 de ani de poezie și activități literar-artistice, în urmă cu circa trei ani a devenit organizatorul de evenimente și PR-ul „Doors” Club Constanța.„Nu eram și poate nici nu sunt încă o specialistă în domeniul muzical românesc, dar am o pasiune teribilă pentru tot ceea ce înseamnă artă și oameni de calitate. Tocmai de aceea, mi-am permis să scriu despre perioada vieții mele în incinta cochetă a Doors-ului. Portrete/ Interviuri/ Întâlniri/ Testimoniale. Întregul bagaj de valențe artistice pe care îl posedă din belșug muzicienii care au concertat pe scena celui mai ofertant club de evenimente din Constanța. Povești de viață, replici savuroase, dialoguri furate în momentele de respiro între două concerte, păreri personale sau note obiective, conjugate toate cu emoția și bucuria de a putea cunoaște farmecul poeticității nealterate, șansa de a fi în preajma celor care clădesc istoria muzicii în România. Desigur, nu m-am îndepărtat de poezie în acești doi ani și nici n-aș putea-o face vreodată. Poate, tocmai de aceea, reconversia către domeniul muzical a necesitat dorința de a descoperi în cei care cântă și ne încântă gradul de poeticitate care s-a dovedit de multe ori criptat. El există și a potențat satisfacția, bucuria pe care le-am trăit la locul de muncă”, a declarat Amelia Stănescu.