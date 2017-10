"Lacul Lebedelor pe gheaţă" - o amintire pentru o viaţă

"Lacul Lebedelor pe gheață" - o amintire pentru o viață

Incredibil, superb, extraordinar, total, maxim, cert este că toate superlativele DEX-ului s-au aflat pe buzele constănțenilor prezenți joi seară în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța pentru a asista la un spectacol-eveniment, o feerie ce va rămâne mult timp în memoria noastră. Dacă am întâlnit și spectatori care nu se îndurau să iasă din sală după două ore de reprezentație, poate veți reuși să aveți o imagine a ceea ce a reprezentat „Lacul Lebedelor pe gheață” la Constanța.Când în urmă cu trei ani, într-un interviu, directorul Gheorghe Ungureanu afirma că intenționează să aducă balet pe gheață la Casa de Cultură am considerat că e o toană de… manager. La începutul anului trecut l-am auzit din nou că este în tratative și a fost foarte necăjit că nu a reușit să finalizeze cu succes discuțiile. Și, totuși, la finele anului 2012ne-a anunțat telefonic că pe 6 februarie vin 10 tone de gheață pe scenă. Că n-a fost 6 și a fost 21 februarie are prea puțină importanță, cert este că fericire și emoție mai mari ca cele de miercuri, 20 februarie, când a văzut instalația de frig montată și cele 4 tone de cuburi de gheață directorul Ungureanu nu a mai trăit. Nici atunci când s-a operat la inimă... Ca dovadă că, așa cum am consemnat, nu și-a putut stăpâni starea și a izbucnit în plâns.Cine sunt „vrăjitorii“ care ne-au cuceritRevenind la magicul spectacol la care ne-a fost dat să asistăm (și ne considerăm norocoși precum fotbaliștii de la Steaua), dincolo de legenda rusă care vorbește despre transformarea unei prințese în lebădă, de către un vrăjitor rău al cărui blestem poate fi spulberat doar de iubirea unui prinț și a muzicii lui Ceaikovski, s-a aplaudat aproape non-stop virtuozitatea cu care patina-torii au putut executa piruete și acrobații pe o suprafață de gheață de numai 11 pe 12 metri.Nu știm dacă s-au executat dublu lutz sau triplu lutz sau Axel, iar a ne hazarda să descriem în amănunt ce s-a întâmplat acolo, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța ar însemna să-i dezinformăm pe cei care nu au reușit să ajungă. Nu pot căpăta expresie scrisă emoțiile pe care ni le-au stârnit chiar și scrijeliturile lamelor pe gheață, într-un dans ce semăna a răzbunare, ori cercul de foc de la finalul primului act, ca să nu mai vorbim de numerele de acrobație aeriană, bonus la toată grația și farmecul celor 25 de patinatori ruși extrem de sincronizați.Costume superbe, decor expresiv, întregit de o ceață „scenografică” de basm, lumini de mare efect sunt elementele care s-au adăugat excepționalei coregrafii novatoare.Printre stelele care au evoluat pe scena înghețată s-au numărat și Evgheni Platov - un nume foarte cunoscut în lumea patinajului, deținător a două titluri olimpice, Oksana Grishuk - de patru ori campioană mondială și de trei ori campioană europeană, alături de alți patinatori renumiți precum Albena Denkova, Maxim Stavisk și nu în ultimul rând Alexei Nemov - cel care a strâns de-a lungul anilor nu mai puțin de 12 titluri olimpice și un număr considerabil de fani. Personajul principal al piesei - Odette (lebăda albă) a fost interpretat de Olga Sharutenko, campioană mondială la juniori, binecunoscută și pentru interpretările din „Fantoma de la Operă” pe gheață, „Peter Pan” pe gheață, „Frumoasa Adormită” pe gheață și „Spărgătorul de Nuci” pe gheață.Și pentru că tot am enumerat aceste spectacole, am aflat de la directorul Gheorghe Ungureanu că în cazul în care turneul trupei The Imperial Ice Stars va cuprinde în iarna 2013 și România, vor reveni. „Dacă nu, la anul sigur îi vom avea din nou pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța”,ne-a asigurat același dedicat manager.Cert este că seara de joi, 21 februarie 2013, va rămâne în amintirea noastră ca una dintre cele mai magice: ori că am fost spectatorii baletului pe gheață „Lacul Lebedelor” sau (și) suporterii Stelei!