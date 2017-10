LACRIMI ŞI DURERE DUPĂ MOARTEA COMPOZITORULUI DUMITRU LUPU: "Sincere condoleanţe familiei şi colectivului de la Facultatea de Arte!"

LACRIMI ȘI DURERE DUPĂ MOARTEA COMPOZITORULUI DUMITRU LUPU: "Sincere condoleanțe familiei și colectivului de la Facultatea de Arte!"

"Nu pot să cred, azi draga sa soție împlinea frumoasă vârsta de 50 de ani...Dumnezeu să vă odihnească, Maestre!""NU SE POATE. Dumnezeu să-l odihnească. Un om de nota 20 puțin spus.""Imposibil ... nu îmi vine să cred ..... cât de nedrept. Dumnezeu să-l odihnescă!""Nu pot să cred așa ceva, nu cred, nu cred, nu vreau să cred......nu se poate""Nu pot să cred!!! Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familei și colectivului de la Facultatea de Arte!""DOAMNE ,ÎNCĂ NU ÎMI VINE SĂ CRED CE AM AUZIT....DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !CONDOLEANȚE FAMILIEI""O DOAMNE... CONDOLEANȚE. ȘI CÂND MĂ GÂNDESC CĂ MAI IERI FĂCEAM PLANURI DE VIITOR PENTRU STUDENȚIII UNIVERSITĂȚIII, UN OM CU SUFLETUL MARE DEDICAT MESERIEI....DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ"Consultantul artistic al Teatrului de Stat Constanta, Anaid Tavitian a declarat pentru Cuget Liber ca Dumitru Lupu a fost un om deosebit, de o eleganță, politețe si o bunătate cum rar întâlnești în ziua de azi. "Ultima data l-am văzut la un spectacol al studenților la facultate", a declarat aceasta.Directorul Colegiului Național Pedagogic, Anamaria Ciubotaru spune că încă nu își revine. "A fost un șoc afle așa ceva, mai ales că am vorbit cu el în urmă cu doua zile""Facultatea de Arte este în doliu! Am pierdut un profesor, un coleg, un prieten, un om deosebit! Nu există cuvinte prin care să ne exprimăm durerea! Să-i fie somnul lin și îngerii aproape!", a declarat pentru ziarul Cuget Liber, decanul Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius, Daniela Vitcu.