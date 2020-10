Laborator de robotică la Liceul de Telecomunicaţii

Zilele trecute, a avut loc inaugurarea noului laborator de robotică al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, ROBO LAB. La eveniment au participat reprezentanți ai fundației TEAM4Excellence, conducerea liceului și membrii echipei de robotică TechNoLogic. În calitate de partener asociat al fundației ”Team4Excellence”, în cadrul proiectului ERASMUS+ ”ROBO YOUTH – Partnership for innovative new technology education”, liceul a beneficiat de o sponsorizare în valoare de 6000 euro, constând în aparate, scule, dispozitive și tehnologie IT, necesare amenajării unui laborator de robotică.







”ROBO YOUTH” reprezintă un parteneriat strategic prin care este sprijinită educația inovatoare și nonformală a tinerilor în domenii precum: robotică, automatică, electronică și programare IT.