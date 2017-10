„La vie en rose” începe la ora 18:00

1

senzational!

am trait toata tineretea noastra in acest spectacol incredibil de frumos si emotionant, am cantat slagarele din vremea cand ne-am indragostit si am fi dansat (daca ne tineau batranetile!) sa aratam copiilor din sala frumusetea acelor zile...ehe, ce vremuri... Am plans si noi impreuna cu solista care la final canta cu lacrimi mari in ochi si nu ne-a parut rau ca am stat in picioare, intr-o sala arhiplina, nu ne-am mai fi dus de acolo! Bravo, a fost exceptional!! Asa ceva ne doream de multa vreme!