La „Vatra satului“, „micii păpuşari“ din Topalu fac spectacol

La „Vatra satului“, „micii păpușari“ din Topalu fac spectacol

Elevii din Topalu sunt implicați în două mari proiecte culturale pentru învățământul rural. Elevii de la școala din Topalu, îndrumați de dascălii lor, participă la un proiect pentru învățământul rural, cu titlul „Vatra satului“. Proiectul este cuprins în programul de granturi pentru dezvoltarea școlară și se află în plină desfășurare, fiind demarat din vară și urmând să se finalizeze în luna decembrie. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conștientizarea apartenenței elevilor la un spațiu istoric și cultural prin cunoașterea comunității din care fac parte și a legăturilor dintre aceasta și spațiul național. La proiect participă elevi din clasele I-VIII, alături de 24 de părinți din comitetul pe școală, 10 cadre didactice și membri ai primăriei. În cadrul acestuia, copiii vor organiza expoziții de desene, vor pregăti un grup folcloric și am luat parte la Festivalul de folclor „Dan Moisescu”, din Topalu. Elevii au în program și desfășurarea unor activități media: ei vor conlucra la realizarea revistei școlii pe care o vor promova și vinde în vederea obținerii de fonduri și vor realiza opt CD-uri cu aspecte filmate în timpul vizitelor efectuate și a activităților desfășurate. Prin aceste activități se urmărește creșterea ofertei de activități extracurriculare și de petrecere a timpului liber pentru elevi, cadre didactice și părinți. Cadrele didactice au în vedere „înființarea unui un club al elevilor, la școala de lângă muzeu, unde se vor desfășura activitățile extrașcolare“, ne-a declarat învățător Ioana Anton. Micii păpușari - un proiect de succes La Topalu se mai află în derulare un proiect care se încheie în luna octombrie - „Micii păpușari“. În cadrul acestuia, elevii Școlii cu clasele I-VIII din Topalu, timp de o lună, au realizat 100 de păpușele, accesorii la costumele populare ale trupei de dans, dar și personaje ale unor spectacole de teatru. „Prin implementarea proiectului ne-am propus să îmbunătățim competențele de comunicare ale elevilor, să înființăm un teatru de păpuși, să îmbunătățim relația școală - comunitate - părinți. În cadrul proiectului, s-au organizat vizite și vizionări de spectacole la teatrul pentru copii Constanța, am realizat păpușile și am organizat, cu ajutorul lor, spectacole”, ne-a declarat una dintre cadrele didactice care au luat parte la acest proiect, învățător Ioana Anton. Pe parcursul derulării programului, copiii din clasele gimnaziale au mers în excursie la Adamclisi, în Constanța, dar și prin împrejurimi. Munca școlarilor din Topalu nu a rămas nerăsplătită. Cu păpușile care alcătuiesc formația populară, dansatorii din clasele primare au obținut locul I la faza zonală a Festivalului de folclor „Mlădițe Dobrogene” și mențiune la faza județeană. La sfârșitul lunii octombrie, fiecare clasă va organiza câte o scenetă și le va prezenta părinților și publicului realizările lor.Elevii din Topalu sunt implicați în două mari proiecte culturale pentru învățământul rural. Elevii de la școala din Topalu, îndrumați de dascălii lor, participă la un proiect pentru învățământul rural, cu titlul „Vatra satului“. Proiectul este cuprins în programul de granturi pentru dezvoltarea școlară și se află în plină desfășurare, fiind demarat din vară și urmând să se finalizeze în luna decembrie. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conștientizarea apartenenței elevilor la un spațiu istoric și cultural prin cunoașterea comunității din care fac parte și a legăturilor dintre aceasta și spațiul național. La proiect participă elevi din clasele I-VIII, alături de 24 de părinți din comitetul pe școală, 10 cadre didactice și membri ai primăriei. În cadrul acestuia, copiii vor organiza expoziții de desene, vor pregăti un grup folcloric și am luat parte la Festivalul de folclor „Dan Moisescu”, din Topalu. Elevii au în program și desfășurarea unor activități media: ei vor conlucra la realizarea revistei școlii pe care o vor promova și vinde în vederea obținerii de fonduri și vor realiza opt CD-uri cu aspecte filmate în timpul vizitelor efectuate și a activităților desfășurate. Prin aceste activități se urmărește creșterea ofertei de activități extracurriculare și de petrecere a timpului liber pentru elevi, cadre didactice și părinți. Cadrele didactice au în vedere „înființarea unui un club al elevilor, la școala de lângă muzeu, unde se vor desfășura activitățile extrașcolare“, ne-a declarat învățător Ioana Anton. Micii păpușari - un proiect de succes La Topalu se mai află în derulare un proiect care se încheie în luna octombrie - „Micii păpușari“. În cadrul acestuia, elevii Școlii cu clasele I-VIII din Topalu, timp de o lună, au realizat 100 de păpușele, accesorii la costumele populare ale trupei de dans, dar și personaje ale unor spectacole de teatru. „Prin implementarea proiectului ne-am propus să îmbunătățim competențele de comunicare ale elevilor, să înființăm un teatru de păpuși, să îmbunătățim relația școală - comunitate - părinți. În cadrul proiectului, s-au organizat vizite și vizionări de spectacole la teatrul pentru copii Constanța, am realizat păpușile și am organizat, cu ajutorul lor, spectacole”, ne-a declarat una dintre cadrele didactice care au luat parte la acest proiect, învățător Ioana Anton. Pe parcursul derulării programului, copiii din clasele gimnaziale au mers în excursie la Adamclisi, în Constanța, dar și prin împrejurimi. Munca școlarilor din Topalu nu a rămas nerăsplătită. Cu păpușile care alcătuiesc formația populară, dansatorii din clasele primare au obținut locul I la faza zonală a Festivalului de folclor „Mlădițe Dobrogene” și mențiune la faza județeană. La sfârșitul lunii octombrie, fiecare clasă va organiza câte o scenetă și le va prezenta părinților și publicului realizările lor.