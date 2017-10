La Universitatea "Andrei Şaguna". Curs comun în mediu virtual pentru 150 de studenţi din patru ţări

La Universitatea "Andrei Șaguna". Curs comun în mediu virtual pentru 150 de studenți din patru țări

Ştire online publicată Marţi, 10 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lucrările conferinței de finalizare a proiectului University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET, desfășurate la sediul Universității „Andrei Șaguna” din Constanța s-au bucurat de participarea unui public impresionant: Ion Constantin - prefect, Cristian Gheorghe Darie - vicepreședintele Consiliului Județean, Marian Vasiliev - senator, Mariana Gâju - primar Cumpăna, Adrian Stan - primar Techirghiol.Derulat timp de 24 de luni, proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Transnațional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, beneficiarul proiectului, a avut ca parteneri Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică, Chișinău (Moldova).La conferință au luat parte și membrii corpului diplomatic consular din Constanța, reprezentanți ai universităților partenere din România, Moldova, Georgia, Turcia, lideri ai comunităților etnice locale, înalți reprezentanți ai cultelor religioase, conducători ai unor instituții constănțene, cadre didactice și studenți.Participanții au subliniat faptul că proiectul reprezintă doar o primă etapă de cunoaștere și apropiere, de transfer de încredere și prețuire, motiv pentru care, Comunitatea academică la Marea Neagră, înființată în cadrul proiectului, constituită din peste 60 de instituții de învățământ superior din bazinul Mării Negre, și-a asumat ca obiective strategice pentru următorii doi ani, perfecționarea implementării Procesului Bologna, dezvoltarea modalităților eficiente de comunicare interculturală, elaborarea unor studii de securitate privind identificarea și analizarea factorilor de risc zonali.Deosebit de apreciată a fost prezența IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și a Muftiului Iusuf Muurat, care a simbolizat încă o dată succesul modelului interetnic, interconfesional dobrogean, element de bune practici prețuit de participanți. Dar cel mai important rezultat al proiectului se referă la tineri, peste 150 de studenți din cele patru țări participând la un curs comun desfășurat în mediul virtual, susținut de o echipă internațională și interdisciplinară, având o abordare inovativă a tehnicilor de predare, reușind nu doar să îmbunătățească competențele acestora, dar și să creeze adevărate punți ale prieteniei. În plus, o parte dintre aceștia au participat timp de o lună și la programul de internship în Turcia, reprezentanții lor împărtășind celor prezenți la conferință experiența personală și a colegilor, pentru care proiectul a reprezentat o frumoasă experiență, care i-a îmbogățit spiritual și emoțional.Evenimentul a fost încununat de acordarea diplomelor de onoare și a medaliei Universității „Andrei Șaguna” participanților de marcă din proiect precum și oficialităților care au salutat și au sprijinit demersurile ce contribuie la consolidarea identității și viitorului regiunii Mării Negre.