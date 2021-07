La Școala „George Enescu” din Năvodari, schimburi de experiență educațională și culturală

Unitate de învățământ implicată în proiecte educative diverse și de promovare a valorilor naționale și europene, Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari participă în perioada 12-16 iulie 2021 la diferite manifestări în cadrul proiectului Erasmus+ Rainbow Children (Ref. 2018-1-TR01-KA229-059929_3), având ca scop incluziunea elevilor migranți prin schimburi de experiență educațională și culturală.Etapele proiectului s-au desfășurat succesiv, începând din septembrie 2018, urmând ca în săptămâna aceasta să aibă loc ultima mobilitate. În cadrul acestei etape, vor participa la mobilitatea virtuală 41 de profesori și 165 de elevi din Italia, Turcia, Grecia, Lituania, Polonia.Țara noastră este reprezentată de Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari care va participa cu 15 elevi și 10 cadre didactice la activitățile propuse în agenda de lucru, în fiecare zi, până vineri, 16 iulie, între orele 10.00 și 13.00.Astfel, ieri s-a desfășurat prima activitate virtuală sub titlul: WHO AM I? Acest moment oferă prilejul socializării și prezentării fiecărui echipaj participant. Școala Gimnazială George Enescu Năvodari va etala un mozaic etnic ce reprezintă regiunea noastră multiculturală.Astăzi, în cea de-a doua zi, vor fi reunite discuții, jocuri, cu tema WHAT DOES HUMAN MIGRATION IMPLY? care să pună în valoare necesitatea integrării migranților, avantajele și dezavantajele migrării oamenilor care aleg dezrădăcinarea.Ziua de miercuri, 14 iulie 2021 este dedicată activităților creative, sub numele WELCOME POSTER. Echipajele țărilor implicate sunt provocate să realizeze postere care să ofere informații despre ceea ce au nevoie migranții care aleg o anumită zonă sau un anumit popor.Ziua de joi, 15 iulie 2021, este o incursiune culturală în spațiul UNESCO pentru a descoperi cadrul istoric multietnic și tradițional românesc, dar și european. Participanții vor face o călătorie virtuală în lumea patrimoniului UNESCO, poposind la obiectivele renumite și de interes cultural pentru promovarea cooperării internaționale. Activitățile propuse sub mesajul A VIRTUAL TRIP INTO THE WORLD OF THE UNESCO HERITAGE vizează informarea culturală a participanților și în același timp colaborarea dintre popoare, pornind de la faptul că Turcia este printre membrii fondatori UNESCO, dar și inițiatoare a acestui proiect.Vineri, 16 iulie 2021, au loc activități de evaluare a acestei etape a proiectului, reunite sub titlul PROJECT WORK.„Echipa școlii noastre este atent coordonată de profesor Monica Urdea și urmărește continuarea schimbului de experiență educativă și culturală între școlile partenere implicate, dar și promovarea toleranței între cetățenii Europei, în rândul elevilor.Această etapă a proiectului desfășurată sub semnul restricțiilor pandemice, într-o întâlnire virtuală oferă posibilitatea întrunirii participanților într-un număr mare ceea ce înseamnă, de fapt, scopul acestui proiect: interacțiune, socializare, colaborare, cunoaștere, deschidere către toleranță și către o Europă unită”, a declarat prof. Manuela Butuman, director și membru al echipei de proiect.