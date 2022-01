La Școala 33, elevii tremură de frig în clase. Constructorul și-a încasat peste 200.000 lei pentru o bătaie de joc

Peste 200.000 lei a primit SC Improvement Construct SRL pentru „Reparații instalație termică și Reparații, înlocuire și modernizare sistem termoficare parter, etaj I și etaj II, din incinta Școlii gimnaziale nr. 33 Anghel Saligny din Constanța”, iar cei peste 400 de elevi și profesorii lor stau, zilele acestea, în clase îmbrăcați ca afară.





Vineri, 28 ianuarie, ne-a contactat mămica unuia dintre elevii de învățământ primar care susținuse concursul „Comper” cu mănuși în mâini. „Este inadmisibil ca, la finalul unei lucrări de reparație de sute de mii lei, copiii noștri să fie nevoiți să stea îmbrăcați în clase, în timp ce constructorul doi bani nu dă. De două săptămâni tot așteptăm rezolvarea acestei probleme, pentru care doamna directoare a făcut tot ce este posibil. La cine mai trebuie să ne adresăm, pentru ca și elevii acestei școli să învețe în condiții decente?”, se întreabă, revoltată, Emilia Sava.



„După ce că stăm în frig, când va veni factura o să ne ia amețeala”



Contactată imediat, prof. Mariana Mihalcea, directorul școlii, ne-a relatat că în data de 9 ianuarie a avut loc o avarie la punctul termic de care aparține unitatea de învățământ și, duminică fiind, a doua zi, când s-a dat drumul la căldură s-a observat că nu se mai încălzesc la fel de bine caloriferele, rămânând doar călduțe.





„Au venit angajații de la punctul termic și au verificat aerisirea pe fiecare calorifer. Ei afirmă că este ceva, dar nu știu ce anume. Și tot sun la firma care a efectuat lucrarea - SC Improvement Construct SRL - și ba nu răspunde, ba nu are timp, ba nu poate, iar pe altcineva nu pot să aduc pentru că lucrarea este în garanție. Părinții sunt foarte revoltați și vor să le facă reclamație la Protecția Consumatorului. Eu am dat nenumărate telefoane domnului Ionel Radu și, mai nou, nu-mi mai răspunde, motiv pentru care i-am trimis o notificare, prin care i-am reamintit că lucrarea este în garanție doi ani. Dar fără niciun răspuns. Într-una din dățile în care l-am prins la telefon, mi-a spus «Haideți, doamnă, mai lăsați-mă în pace, că nu știu când ajung acolo, pentru că eu am probleme mari». Am înțeles că mai trebuie să fac încă două notificări, iar la a treia notificare să-i spun că, dacă în termen de… nu vine, îl dau în judecată. Dar cu ce mă ajută să mă lungesc cu judecata și copiii să rămână în frig? Situația trebuie rezolvată urgent. I-am rugat pe cei de la RADET să mă sprijine și mi-au dat asigurări că au verificat tot, iar din punctul termic pleacă temperatura care trebuie. De pe 1 noiembrie, de când s-a dat drumul la căldură, tot erau unele săli în care caloriferele nu se încălzeau în totalitate. Înainte de a se schimba rețeaua, erau anumite încăperi care nu se încălzeau deloc: cancelaria, sălile de pe colț. Și, în loc să simțim o îmbunătățire, după reparații, lucrurile stau la fel. Și mai dureros este că după ce că stăm în frig, când va veni factura o să ne ia amețeala. Și în luna decembrie ne-a venit atât de mult încât nu am avut bani să o plătim pe toată. Mai nou, doamna contabilă mi-a spus că a descoperit că SC Improvement Construct SRL este propusă pentru insolvență din luna octombrie”.







Și din nou se ajunge la sprijinul părinților, despre care am aflat că s-au oferit să facă o chetă pentru a strânge bani de un aer condiționat, mai ales pentru clasa situată pe colț, unde anul trecut elevii stăteau în tricou, iar acum, cu instalație nouă, tremură de frig. De altfel, niciuna din cele 15 săli nu este în parametri.







Din păcate, în ciuda insistențelor noastre la telefon, Ionel Radu nu a răspuns, până la închiderea ediției, la numărul oferit de directorul Școlii 33, pentru a publica și punctul său de vedere.





