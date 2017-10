La revedere, Mamaia Copiilor!

2

Grupuri mari si mici, grupuri de interese...

Felicitari lui Liviu Manolache ca nu a lasat sa moara acest festival. Dora Gaitanovici chiar merita trofeul, o voce superba - fata asta chiar canta. Nu inteleg insa cum de s-a permis participarea in concurs a grupurilor pregatite de Cristina Chis (director artistic al festivalului) si de Cristina Manoliu, cat timp Dan Manoliu era membru in juriu si regizor al evenimentului. Sigur ca aceste grupuri, in conditiile date, au castigat trofele festivalului, dar era de bun simt sa aiba momente artistice in afara concursului.